"Voy a cerrar los ojos para cantar con vos": la emocionante historia que Nahuel Pennisi contó sobre su hijo

Nahuel Pennisi protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión y de la jornada patria del 25 de Mayo. Invitado al programa Otro Día Perdido, el músico no solo brilló con su música frente al Cabildo junto a Mario Pergolini, sino que también abrió su corazón con una historia íntima sobre su hijo que terminó conmoviendo a todos en el estudio.

Durante la charla, Pennisi recordó un episodio cotidiano y profundamente significativo que vivió junto a su hijo. Según contó, Mateo decidió cerrar los ojos mientras cantaba con él para intentar experimentar el mundo de la misma manera que su papá.

"Voy a cerrar los ojos para cantar con vos", recordó Nahuel sobre las palabras del niño. Luego, el artista relató otro gesto que lo atravesó emocionalmente: "Después miró a la madre y le dijo: ‘Ahora abro los ojos para verte a vos'. Es como decir: me adapto a los dos".

La historia generó una inmediata reacción de emoción en Mario Pergolini, que no pudo ocultar el impacto que le produjo el relato. En ese contexto, Nahuel reflexionó sobre el vínculo con los hijos y el rol de los padres en la crianza.

"Qué debilidad son los hijos. Los hijos son como mirarse al espejo porque también son lo que somos nosotros. Nos admiran, nos escuchan, nos copian. Entonces también hay una responsabilidad hermosa de criarlos", expresó el cantante.

La entrevista mostró una faceta especialmente íntima del artista, que además habló sobre su vida cotidiana y sobre cómo transita su condición visual. Pennisi contó que nació con micro-oftalmia, una patología que afecta el desarrollo de los nervios ópticos, y explicó que decidió no someterse a intervenciones quirúrgicas porque las alternativas médicas no le ofrecían garantías concretas.

"Estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto y llevo mi vida", aseguró con tranquilidad.

Además de la entrevista, Nahuel fue protagonista del cierre musical de la jornada patria organizada por Otro Día Perdido frente al histórico Cabildo de Buenos Aires. Allí interpretó una emotiva versión de "Canción con todos", la emblemática obra de Armando Tejada Gómez y César Isella popularizada por Mercedes Sosa.

La presentación reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la celebración del 25 de Mayo. Con una interpretación íntima y cargada de sentimiento, Pennisi volvió a demostrar por qué es una de las voces más sensibles y queridas de la música argentina actual.