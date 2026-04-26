Q'Lokura en el Movistar Arena: crónica de una fiesta cuartetera con invitados y sorpresas

Q'Lokura volvió a hacer del Movistar Arena su territorio natural. Con entradas completamente agotadas y más de tres horas de espectáculo, Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera ofrecieron una noche intensa, dinámica y emocional, reafirmando su lugar como la banda de cuarteto más convocante en la actualidad y dejando todo listo para lo que será su décimo Movistar Arena el 17 de junio.

Desde el arranque, poco después de las 21, el dúo marcó el pulso de un show sin pausas, sostenido en bloques enganchados, cambios de ritmo constantes y una interacción permanente con el público, que respondió en todo momento como parte activa de la experiencia.

Q'Lokura volvió a llenar el Movistar Arena con un show de más de tres horas, reafirmando su conexión con el público / P.h: Cecilia Bello

Un recorrido musical sin respiro

El setlist fue amplio, potente y pensado para no perder intensidad en ningún tramo. Temas como "Mil noches", "Un siglo sin ti", "Qué hacer para verte", "Te pido de rodillas", "Dime tú", "Tattoo", "A un milímetro", "Bailando bachata" y "Yo no te merezco" se fueron encadenando en una lógica de fiesta permanente, con momentos románticos, pasajes más introspectivos y picos de euforia bien marcados.

Con otro sold out, Q'Lokura se consolida como la banda de cuarteto más convocante en la actualidad / P.h: Cecilia Bello

Las clásicas "sessions", los enganchados y las reinterpretaciones confirman una fórmula que el dúo domina con precisión: sostener la energía sin cortar el clima, generando una continuidad que convierte al recital en un ritual compartido.

Invitados y momentos que marcaron la noche

Los invitados aportaron matices y escenas memorables a lo largo del show. Thian fue el primero en aparecer en "Me perdí", abriendo una seguidilla de colaboraciones.

Dalila protagonizó uno de los momentos más emotivos al quebrarse en llanto tras su interpretación / P.h: Cecilia Bello

Uno de los puntos más emotivos llegó con Dalila, quien interpretó "Dejémoslo así" en una versión cargada de sentimiento que la encontró visiblemente conmovida, quebrándose en llanto ante la ovación del público.

La intensidad continuó con Nahuel Pennisi en "Universo paralelo", generando uno de los climas más profundos de la noche, mientras que El Bahiano sorprendió con una fusión de reggae y cuarteto al reversionar "Sin cadenas", "Pupilas lejanas" y "Nada que perder".

Nahuel Pennisi emocionó con una intensa versión de "Universo paralelo" / P.h: Cecilia Bello

Más adelante, Coti sumó "Nada de esto fue un error" y "Antes de ver el sol", conectando generaciones, y Christian Herrera aportó raíz folklórica a un show que se permitió cruzar estilos sin perder identidad.

Un presente consolidado y lo que viene

Este nuevo sold out se suma a una seguidilla que confirma el crecimiento sostenido del dúo, no solo en convocatoria sino también en propuesta artística. En ese marco, Q'Lokura atraviesa su momento más fuerte, consolidándose como el proyecto más convocante del cuarteto actual.

Durante la noche, además, hubo lugar para mirar hacia adelante. Sobre el escenario, el grupo dejó entrever lo que vendrá en los próximos meses, con menciones a nuevos desafíos y un posible reencuentro con su público hacia noviembre, que ya empieza a generar expectativa.

Todas las miradas, sin embargo, están puestas en el próximo gran hito: el décimo Movistar Arena del 17 de junio. En la cultura popular, la "décima" tiene un peso simbólico especial, ligado a la consagración y a los momentos que marcan un antes y un después.

Nicolás Sattler y "El Chino" Herrera lideraron una noche sin pausas, marcada por la energía y los hits encadenados

La expectativa es alta: una puesta renovada, invitados sorpresa y un recorrido pensado para condensar todo el camino recorrido. Más que un show, se perfila como una celebración de identidad, pertenencia y crecimiento.

Lo vivido en esta última presentación no solo confirmó su presente, sino que funcionó como antesala de ese momento clave. Q'Lokura no solo llena estadios: construye experiencias que el público siente propias y que, en cada fecha, elevan la vara un poco más.