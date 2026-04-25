Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia y sus primeros años en la escuela: "nos sentaron juntos porque pensaron que éramos hermanitos"

Antes de convertirse en una dupla disruptiva de la música argentina, Ca7riel y Paco Amoroso fueron dos chicos sentados uno al lado del otro en una escuela. Mucho antes de los escenarios internacionales, los shows explosivos y los discos que redefinieron su identidad artística, hubo una coincidencia mínima -casi absurda- que terminó cambiándolo todo.

En una reciente entrevista en España, durante su paso por el programa La Pija y la Quinqui, ambos recordaron ese primer encuentro escolar que dio origen a una amistad que con los años se volvería inseparable. Y, fieles a su estilo, lo hicieron mezclando humor, ternura y anécdotas inesperadas.

El día en que una profesora los sentó juntos

Todo comenzó por una confusión.

Sus apellidos, Guerreiro y Guerriero, llevaron a una maestra a pensar que podían ser hermanos. Esa interpretación derivó en una decisión simple: sentarlos juntos para que ninguno estuviera solo.

Y de ese gesto nació algo mucho más grande.

"Nos sentaron juntos porque pensaron que éramos hermanitos, así no estaban solos. Mi amor. Y estábamos re solos. Y al final no", recordó Ca7riel, en una de las frases más comentadas de la charla.

La anécdota, que parece salida de una ficción, terminó siendo el punto de partida de un vínculo decisivo para ambos.

Una amistad nacida entre charlas, bromas y recuerdos de escuela

Durante la entrevista, los músicos se rieron de aquella coincidencia que los unió desde chicos. Paco incluso remarcó lo improbable de la historia.

"Sí, y que no seamos Guerrero, ¿no? Que sería como lo más lógico. Pero sí, eso nos unió un poco también. De la primaria. Sí, como pasó la lista la profesora y a partir de ahí ya como que nos unimos", recordó.

Cuando les preguntaron si los separaban por hablar en clase, la respuesta mantuvo el tono descontracturado de toda la charla.

"Sí, pero éramos todos muy charlatanes, me parece. No, el nenito argentino de seis años habla y molesta", lanzó Ca7riel entre risas.

Ese ida y vuelta dejó ver una química que parece venir intacta desde la infancia.

La memoria, los apellidos y una maestra inolvidable

Entre bromas y recuerdos fragmentados, también apareció una imagen muy puntual de aquellos años.

Paco evocó a una docente que todavía conserva en la memoria.

"Me acuerdo, teníamos una profesora que se llamaba Lala Colagrande. Era su apellido y ella era remala porque tenía que tener un carácter para que nadie como que la burle por su apellido. Y es como el único recuerdo que tengo de la infancia", contó.

La anécdota abrió otra dimensión de la charla: cómo ciertos detalles aparentemente menores -un apellido, un pupitre compartido, una maestra- pueden terminar definiendo historias enteras.

De compañeros de aula a fenómeno musical

Lo que empezó en una primaria terminó convertido en uno de los dúos más originales de la escena argentina.

Con una identidad que cruza trap, rock, electrónica, experimentación y performance, Ca7riel y Paco Amoroso construyeron una propuesta que escapó desde el inicio a cualquier molde.

Y, de alguna manera, esa complicidad artística parece tener raíces en esa amistad temprana.

La entrevista dejó ver justamente eso: detrás del proyecto musical sigue existiendo una conexión forjada mucho antes de la fama.

Una nueva etapa marcada por otros hábitos

La charla también abrió espacio para hablar del presente. En medio de la conversación surgió el tema de sus nuevos hábitos y el cambio que atraviesan en esta etapa ligada a Free Spirits.

"Sí, estos hábitos son mucho mejores que los del año pasado, mi amor. Eso pasa. Ahora, a nosotros se nos ve bien por lo general", aseguró Ca7riel.

Paco, por su parte, habló de su rutina con naturalidad: "Yo hago gimnasia, sí. Hoy no fui, ponele, pero sí voy, me levanto y voy al gimnasio".

Incluso cuando la charla se movió hacia el bienestar, ambos mantuvieron ese juego constante entre sinceridad y humor que los caracteriza.

Cuando les preguntaron dónde se ubicarían en una hipotética "pirámide saludable", Paco respondió: "Cuarto escalón todavía", mientras Ca7riel remató con ironía: "Yo estaría abajo, haciendo pesas con la pirámide".

Una historia que empezó por azar y terminó haciendo historia

La anécdota escolar podría parecer menor, pero encierra algo más grande: cómo una casualidad puede torcer destinos.

Una profesora confundió dos apellidos.

Dos chicos quedaron sentados juntos.

Y años después nació uno de los dúos más potentes de la música argentina.

Detrás de la irreverencia, la estética y la innovación de Ca7riel y Paco Amoroso sigue latiendo aquella amistad nacida en un aula. Y quizá por eso esa historia conmueve tanto: porque recuerda que a veces las grandes sociedades empiezan con un gesto mínimo y una coincidencia improbable.