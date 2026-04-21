CA7RIEL & Paco Amoroso estrenan "Ay Ay Ay" junto a Anderson .Paak y consolidan su salto global

CA7RIEL y Paco Amoroso continúan expandiendo el universo de su más reciente álbum "Free Spirits" con el estreno del videoclip de "Ay Ay Ay", una explosiva colaboración junto a Anderson .Paak que refuerza su proyección internacional.

Dirigido por Clare Gillen, el video presenta una propuesta visual tan lúdica como inesperada: en él, el dúo intenta enseñarle a .Paak movimientos corporales tradicionales chinos orientados a armonizar mente y cuerpo, en una narrativa que mezcla humor, estética y el sello irreverente que caracteriza a ambos artistas.

Ca7riel y Paco Amoroso estrenan "Ay Ay Ay" junto a Anderson .Paak

El lanzamiento llega en un momento clave para el dúo, que se prepara para iniciar el Free Spirits World Tour, una gira global producida por Live Nation que los llevará por Latinoamérica, Norteamérica y Europa. El recorrido incluye escenarios icónicos como el Red Rocks Amphitheatre, el Radio City Music Hall, el Movistar Arena y la O2 Academy Brixton, entre otros, consolidando su crecimiento como una de las propuestas más potentes surgidas de Argentina en el circuito internacional.

A lo largo de "Free Spirits", CA7RIEL y Paco Amoroso llevan su fusión de trap, rock y pop a un nuevo nivel, con una propuesta más arriesgada y emocional, sin perder la impronta caótica, el humor y la energía que los distingue. El álbum fue acompañado por un cortometraje conceptual ambientado en el ficticio "Free Spirits Center", un retiro holístico creado por Sting, que funciona como hilo narrativo del proyecto.

El universo conceptual de Free Spirits incluye al ficticio centro creado por Sting

En esta experiencia también participan figuras internacionales como Jack Black, Fred again.. y el propio Anderson .Paak, quienes se suman a este universo creativo que combina introspección, absurdo y una estética provocadora.

Con una propuesta que trasciende la música y se expande hacia lo visual, la moda y la performance, Ca7riel y Paco Amoroso atraviesan el momento más trascendente de su carrera, llevando su identidad artística a nuevas audiencias alrededor del mundo y consolidándose como una de las exportaciones más originales de la escena argentina actual.