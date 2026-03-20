CA7RIEL & Paco Amoroso lanzan FREE SPIRITS, su explosivo nuevo álbum con colaboraciones internacionales como Sting

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso presentó FREE SPIRITS, su nuevo trabajo discográfico y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El álbum profundiza la identidad artística que el grupo insinuó en PAPOTA, ampliando su fusión de trap, rock, pop y performance vanguardista hacia una propuesta más expansiva en lo sonoro y conceptual.

A lo largo del disco, el dúo apuesta por un enfoque más emocional y experimental sin perder el humor ácido y la impronta caótica que los caracteriza. La propuesta combina potencia musical con una narrativa que explora el deseo, la fama, los excesos y la identidad artística.

CA7RIEL & Paco Amoroso presentan FREE SPIRITS

El lanzamiento llega acompañado por una campaña conceptual que incluyó los singles "Goo Goo Ga Ga", con la participación de Jack Black, y "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", junto a Sting. Ambos artistas forman parte del universo ficticio del FREE SPIRITS Center, un retiro holístico imaginario que funciona como eje narrativo del proyecto.

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" es una de las colaboraciones destacadas y cuenta con la participación especial de Sting

Dentro de ese concepto, las figuras invitadas -entre ellas Anderson .Paak y Fred again..- participan de distintas "terapias" guiadas por Sting, en una historia que aborda la muerte del ego, el absurdo y la búsqueda de claridad personal, combinando sátira y reflexión artística.

El álbum también cuenta con un cortometraje que complementa la experiencia conceptual y expande la narrativa del proyecto.