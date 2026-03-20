CA7RIEL & Paco Amoroso lanzan FREE SPIRITS, su explosivo nuevo álbum con colaboraciones internacionales como Sting
El dúo argentino presenta un proyecto que expande su universo musical con colaboraciones internacionales de Sting, Jack Black, Fred again.. y Anderson .Paak, combinando sátira, experimentación sonora y una narrativa conceptual.
El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso presentó FREE SPIRITS, su nuevo trabajo discográfico y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El álbum profundiza la identidad artística que el grupo insinuó en PAPOTA, ampliando su fusión de trap, rock, pop y performance vanguardista hacia una propuesta más expansiva en lo sonoro y conceptual.
A lo largo del disco, el dúo apuesta por un enfoque más emocional y experimental sin perder el humor ácido y la impronta caótica que los caracteriza. La propuesta combina potencia musical con una narrativa que explora el deseo, la fama, los excesos y la identidad artística.
El lanzamiento llega acompañado por una campaña conceptual que incluyó los singles "Goo Goo Ga Ga", con la participación de Jack Black, y "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", junto a Sting. Ambos artistas forman parte del universo ficticio del FREE SPIRITS Center, un retiro holístico imaginario que funciona como eje narrativo del proyecto.
Dentro de ese concepto, las figuras invitadas -entre ellas Anderson .Paak y Fred again..- participan de distintas "terapias" guiadas por Sting, en una historia que aborda la muerte del ego, el absurdo y la búsqueda de claridad personal, combinando sátira y reflexión artística.
El álbum también cuenta con un cortometraje que complementa la experiencia conceptual y expande la narrativa del proyecto.