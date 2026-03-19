CA7RIEL y Paco Amoroso revolucionaron Gran Hermano Argentina y bromearon con Tini Stoessel y Emilia Mernes en una nominación viral

La casa de Gran Hermano Argentina vivió una de sus noches más inesperadas y vibrantes con la irrupción sorpresa de CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes ingresaron para ofrecer un show exclusivo y adelantar material de su próximo trabajo discográfico, Free Spirits.

Antes de encontrarse con los participantes, los músicos recorrieron distintos sectores de la casa mientras los jugadores permanecían aislados sin sospechar lo que estaba por suceder. Entre bromas sobre el orden y el clima de encierro, el dúo dejó su sello de humor ácido incluso antes del gran momento musical.

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron a los participantes de Gran Hermano Argentina

Uno de los instantes más comentados de la noche ocurrió en el confesionario. Sentado en el icónico sillón, Ca7riel parodió la dinámica del programa y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral al bromear sobre los rumores que circularon en redes en los últimos días.

"Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado. Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no", expresó, generando una inmediata repercusión en redes sociales.

Luego del momento humorístico, la música tomó el protagonismo. Las puertas se abrieron y comenzó un mini recital donde el dúo repasó sus temas más recientes y clásicos de su carrera, transformando el SUM en una verdadera pista de baile.

La visita de Ca7riel y Paco Amoroso a Gran Hermano Argentina desató euforia total

Más tarde, el dúo volvió a sorprender al ingresar a la arena mientras los jugadores realizaban una actividad guiada. Con los ojos vendados, los participantes escucharon el anuncio oficial y recibieron a los músicos entre abrazos, gritos y emoción.

Durante el encuentro, Paco Amoroso presentó Free Spirits e invitó a los jugadores a conectarse desde un lugar más espiritual: "Es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten. Sé que están jugando y luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos y la pasemos bien".

En la misma línea, CA7RIEL alentó a los competidores a liberar tensiones y disfrutar del momento. El cierre llegó con todos bailando en ronda en el centro de la arena, coronando una noche distinta dentro de la casa más famosa del país.