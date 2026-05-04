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Nick Sicaro apuesta al desamor con "Soy Igual Que Tú"

El artista continúa consolidando su crecimiento dentro de la nueva escena tropical con una cumbia moderna de medio tiempo, donde combina emoción, ritmo y una narrativa directa que conecta con las historias de amor y desamor.

Cecilia Andrea Bello

Tras la salidad de Gran Hermano Generación Dorada, Nick Sicaro sigue fortaleciendo su presente musical con el lanzamiento de Soy Igual Que Tú, una propuesta que reafirma su identidad dentro de la nueva generación de artistas de la música tropical.

En esta oportunidad, el cantante presenta una cumbia moderna de medio tiempo que pone el foco en el desamor, abordado desde una narrativa honesta, cercana y emocional. Con una interpretación directa y un hook melódico inmediato, la canción combina sensibilidad y ritmo en una fórmula que conecta rápidamente con el público.

&nbsp;Nick Sicaro presenta Soy Igual Que Tú, una cumbia moderna y emocional&nbsp;&nbsp;
 Nick Sicaro presenta Soy Igual Que Tú, una cumbia moderna y emocional  

Soy Igual Que Tú encuentra a Nick explorando una faceta más íntima, sin perder la frescura sonora que caracteriza sus lanzamientos. El track suma una producción actual y una estética alineada con las nuevas tendencias del género, consolidando su perfil artístico dentro del universo tropical y romántico.

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Además de su crecimiento musical, Nick Sicaro mantiene una fuerte presencia digital que acompaña este gran momento de su carrera. Actualmente, el artista supera los 600 mil seguidores en Instagram y cuenta con más de 1 millón de suscriptores en YouTube, cifras que reflejan el alcance de su propuesta y la conexión que mantiene con una audiencia joven y activa.

Con este nuevo lanzamiento, Nick Sicaro continúa expandiendo su universo musical y se posiciona como una de las voces emergentes con mayor proyección dentro de la escena tropical argentina.

Mirá el nuevo lanzamiento de Nick Sicaro"Soy igual que tú"

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