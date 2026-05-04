Roze presenta "Quiero Ser" junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido

Roze comienza un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de Quiero Ser, su nuevo single junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido. El tema, producido por FMK, marca el primer adelanto de Sean Eternos los Bailes, el nuevo proyecto conceptual con el que el dúo buscará profundizar su identidad artística.

El estreno llega en un momento clave para Roze, luego de su reciente nominación a los Premios Gardel en la categoría Mejor Canción Tropical/Cumbia, reafirmando el crecimiento sostenido del proyecto dentro de la escena nacional.

Roze presentó Quiero Ser, su nueva colaboración junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido

Fieles a su esencia, Roze vuelve a poner al amor y la vulnerabilidad en el centro de su narrativa. En Quiero Ser, el dúo explora esos vínculos donde los sentimientos no avanzan en la misma dirección, abordando el deseo de ser elegido y la frustración de quedarse esperando algo más.

El inicio de "Sean Eternos los Bailes"

Más allá del single, este lanzamiento abre la puerta conceptual a Sean Eternos los Bailes, un proyecto que presenta un nuevo universo creativo para el dúo bajo la idea de la "Casa Rozeada", un espacio donde las canciones, los recuerdos y las emociones conviven sin una estructura lineal.

Desde ese lugar, Roze propone una obra donde el romance, las contradicciones y los vínculos toman protagonismo, construyendo una narrativa que conecta desde lo emocional pero también desde una estética visual propia.

Con producción de FMK, Quiero Ser se convierte en el primer adelanto de Sean Eternos los Bailes

Un videoclip íntimo y colaborativo

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Tomás Redote, ambientado en el patio de la "Casa Rozeada", donde los integrantes de Roze comparten escena junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido.

La propuesta visual refuerza el espíritu del proyecto, apostando a la cercanía, la complicidad y el encuentro entre artistas, mientras la canción sostiene un relato honesto y emocional sin perder ritmo ni frescura.

Con Quiero Ser, Roze da el primer paso de una etapa que promete consolidar aún más su identidad y abrir un nuevo universo musical para sus seguidores.