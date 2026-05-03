Cazzu redobla su apuesta con "Perdón si no te llamé"

Cazzu continúa expandiendo su universo creativo con el estreno de "Perdón Si No Te Llamé", su nuevo single, una propuesta que combina narrativa, identidad visual y una búsqueda sonora cada vez más definida. El lanzamiento llega en un momento clave para la artista, mientras atraviesa una gira internacional con funciones agotadas en distintos puntos de Estados Unidos y México.

Cazzu presenta "Perdón si no te llamé", una nueva pieza que expande el universo conceptual de Latinaje

En esta nueva canción, La Jefa vuelve a sumergirse en el universo conceptual de Latinaje, una etapa artística donde conecta sus raíces con una estética marcada por la sensualidad, la oscuridad y el empoderamiento. En esta oportunidad, la historia gira en torno a una figura inspirada en la "viuda negra", construyendo un relato donde la seducción, la manipulación y la traición se convierten en los ejes centrales.

Desde lo musical, "Perdón Si No Te Llamé" muestra una nueva exploración sonora de la artista, incorporando elementos del sierreño moderno con instrumentos tradicionales, fusionados con su impronta urbana. El resultado es una pieza que reafirma la capacidad de Cazzu para romper estructuras y llevar su identidad artística hacia nuevos territorios.

Entre shows agotados y nuevos desafíos artísticos, Cazzu suma un nuevo capítulo a su carrera

El lanzamiento está acompañado por un videoclip de impronta cinematográfica que continúa desarrollando el multiverso visual iniciado en canciones anteriores como Jujuy Estrellado y Otro Como Tú. La producción propone una narrativa cargada de simbolismo, donde personajes, paisajes y emociones se conectan dentro de una estética cada vez más consolidada.

Mientras presenta este nuevo trabajo, la artista sigue recorriendo escenarios internacionales con entradas agotadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston. Además, su tour continuará por países como Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

Este gran presente desembocará en uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer show en estadio, programado para el próximo 12 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto, en su provincia natal.

Con música, literatura y ahora también actuación, Cazzu atraviesa una de las etapas más ambiciosas y expansivas de toda su carrera.

Mirá el nuevo videoclip de Cazzu "Perdón si no te llamé"