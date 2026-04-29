Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Luciano Pereyra vuelve a tocar fibras profundas con el estreno de "Cuando la vida duele", una balada cargada de sensibilidad que pone en primer plano el amor incondicional hacia las mascotas. Con una letra emotiva y una interpretación sincera, el artista logra conectar desde lo más humano a través de una historia simple, pero universal.

Luciano Pereyra presenta "Cuando la vida duele", una balada íntima inspirada en el amor incondicional hacia las mascotas

La canción fue compuesta junto al reconocido autor español David Santisteban durante una estadía en Madrid, y refleja el estilo íntimo que caracteriza a Pereyra en sus trabajos más personales. El videoclip acompaña esa esencia: protagonizado por su perro Poncho, muestra el vínculo profundo que el cantante mantiene con su compañero de vida, en una narrativa cargada de ternura y emoción.

Este lanzamiento llega en un momento destacado de su carrera. En el marco de su "Tour Te sigo amando", Luciano Pereyra viene de agotar siete funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de presentaciones completamente sold out en distintas ciudades del país como Salta, Tucumán, Corrientes, Rosario y Córdoba.

El videoclip, protagonizado por su perro Poncho, refleja el vínculo profundo que une al artista con su compañero de vida

Un momento especial en Rosario

Durante su paso por Rosario, el artista vivió uno de los momentos más emotivos de la gira al compartir escenario con Uriel Lozano. Juntos interpretaron sus colaboraciones y, en medio del show, Lozano sorprendió a Pereyra con un regalo especial: una remera personalizada con la imagen de sus tres perros, gesto que conmovió tanto al cantante como al público presente.

Con "Cuando la vida duele", Luciano Pereyra reafirma su capacidad de emocionar desde lo cotidiano, poniendo en palabras y melodías un sentimiento que atraviesa a miles de personas: el amor incondicional de esos compañeros que siempre están.