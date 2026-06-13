WOS recordó al Indio Solari con "Quemarás" y un mensaje: "Gracias, Indio eterno"

En una noche cargada de simbolismo y emoción, WOS rindió homenaje al Indio Solari durante su presentación en Villa Ballester, una ciudad profundamente ligada a la historia y la mística ricotera. El tributo llegó exactamente una semana después del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el marco de su Gira Bonaerense 2026, el artista interpretó "Quemarás", la canción que compuso y grabó junto al Indio Solari para Descartable, el álbum que lanzó en 2024. La interpretación se convirtió rápidamente en uno de los momentos más emotivos de la noche.

WOS interpretó "Quemarás" y emocionó al público con un sentido homenaje al Indio Solari

Visiblemente conmovido, WOS recordó a una de las figuras más influyentes de la música argentina, con quien además compartió un vínculo artístico y de amistad. El homenaje cobró aún más fuerza por el contexto: Villa Ballester es uno de los lugares emblemáticos dentro del imaginario ricotero y, desde antes de comenzar el recital, el clima ya anticipaba una noche especial.

Durante la previa sonaron clásicos de Los Redondos mientras cientos de fanáticos lucían remeras y banderas vinculadas a la histórica banda. La conexión entre el público y la obra del Indio estuvo presente durante toda la jornada.

Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "Quemarás", la emoción se apoderó del Club Alemán. El público acompañó cada verso, transformando la interpretación en un homenaje colectivo que se construyó tanto arriba como abajo del escenario.

"Gracias, Indio eterno", dijo al cerrar el homenaje

La canción tiene un significado especial dentro de la historia reciente del rock argentino. No solo representa la colaboración entre dos generaciones de artistas, sino también uno de los escasos proyectos compartidos por Solari con músicos de otras escenas.

Fiel a una trayectoria marcada por la independencia creativa y la búsqueda constante de nuevos caminos, el Indio eligió en contadas ocasiones colaborar con otros artistas. "Quemarás" fue una de esas excepciones y quedó como testimonio de un encuentro artístico singular.

Antes de continuar con el show, WOS cerró ese instante con una frase que resumió el sentimiento de toda la noche: "Gracias, Indio eterno".