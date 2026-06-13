El mensaje de Viru, la compañera del Indio Solari: "A la rebeldía no se renuncia"

A una semana de la muerte de Carlos "Indio" Solari, Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, rompió el silencio y compartió un conmovedor mensaje dirigido a los miles de seguidores que acompañaron la despedida pública del histórico músico argentino.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Viru habló en nombre propio y de Bruno, el hijo que tuvo junto al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para agradecer a todas las personas que colaboraron y acompañaron a la familia en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", expresó al comenzar su mensaje.

El emotivo mensaje de Viru, compañera del Indio Solari, a una semana de su partida

A lo largo de la grabación, recordó a familiares, amigos, colaboradores, integrantes de la banda, abogados y a quienes participaron de la organización de la despedida. También destacó el apoyo recibido por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús.

"Martita Garín, Gastón Daws y Patricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre. Nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, que nos respaldaron todo el tiempo", enumeró.

La hermosa despedida que lograron organizar

Además, agradeció a quienes colaboraron en la organización del velatorio público que reunió a miles de personas en Villa Domínico: "Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar".

Uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a los seguidores del Indio, quienes durante días hicieron largas filas para darle el último adiós.

Hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable

"A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", expresó visiblemente emocionada.

Sobre el cierre, Viru dejó una reflexión que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del músico y que resume el espíritu con el que eligió recordar a su compañero de vida durante más de cuatro décadas.

Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo

"Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos", concluyó.

Las palabras de Viru llegaron pocos días después de la multitudinaria despedida que tuvo lugar en Avellaneda y que reunió a miles de seguidores de distintas generaciones, quienes se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.