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Saramalacara estrena el video de "Tenemos Piel" y expande el universo oscuro de "Mataderos"

La artista argentina presentó una nueva pieza audiovisual inspirada en el terror psicológico, donde la amistad, el riesgo y la tensión emocional se convierten en protagonistas.

Cecilia Andrea Bello
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Saramalacara continúa ampliando el universo narrativo de "Mataderos", su segundo álbum de estudio, con el lanzamiento del videoclip de "Tenemos Piel", una de las canciones más intensas y enigmáticas del proyecto.

Dirigido por Cruz Larrosa y Ripbort en Exaltación de la Cruz, el video sigue a un grupo de amigos que se reúne en un campo alejado de la ciudad para participar de un juego donde la confianza y el azar son puestos constantemente a prueba. La historia construye una atmósfera inquietante y cargada de suspenso, en línea con la estética que caracteriza la obra de la artista.

&nbsp;El videoclip de "Tenemos Piel" fue codirigido por Cruz Larrosa y Ripbort en Exaltación de la Cruz&nbsp;
 El videoclip de "Tenemos Piel" fue codirigido por Cruz Larrosa y Ripbort en Exaltación de la Cruz 

En el plano musical, "Tenemos Piel" fue producida por Ojivolta, reconocido por sus trabajos junto a figuras internacionales como Kanye West, Playboi Carti y XXXTentacion, además de DJH y GENT!. La canción ocupa un lugar clave dentro de "Mataderos", donde la vulnerabilidad emocional convive con la energía cruda y desafiante que atraviesa todo el disco.

El videoclip también profundiza algunas de las influencias cinematográficas presentes en el imaginario de Saramalacara. Con referencias al terror psicológico y a realizadores como Lars Von Trier, Harmony Korine y Gaspar Noé, la propuesta apuesta por generar sensaciones de incomodidad, incertidumbre y amenaza más que ofrecer respuestas concretas.

&nbsp;La nueva producción audiovisual profundiza el universo oscuro y cinematográfico de "Mataderos"&nbsp;
 La nueva producción audiovisual profundiza el universo oscuro y cinematográfico de "Mataderos" 

La película francesa "13 Tzameti" aparece como uno de los puntos de partida conceptuales de esta nueva producción, aunque reinterpretada desde la mirada personal de la artista y adaptada al universo propio que viene construyendo desde hace años.

Lanzado en abril a través de Interscope Capitol Records, "Mataderos" marcó una nueva etapa en la carrera de Saramalacara. Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, el álbum explora temas vinculados al barrio, la memoria, internet y la identidad, consolidando una propuesta artística que combina música, narrativa audiovisual y una fuerte construcción conceptual.

Con "Tenemos Piel", Saramalacara suma un nuevo capítulo a ese recorrido y reafirma su lugar como una de las voces más innovadoras y singulares de la escena alternativa argentina.

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