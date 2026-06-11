Saramalacara estrena el video de "Tenemos Piel" y expande el universo oscuro de "Mataderos"
La artista argentina presentó una nueva pieza audiovisual inspirada en el terror psicológico, donde la amistad, el riesgo y la tensión emocional se convierten en protagonistas.
Saramalacara continúa ampliando el universo narrativo de "Mataderos", su segundo álbum de estudio, con el lanzamiento del videoclip de "Tenemos Piel", una de las canciones más intensas y enigmáticas del proyecto.
Dirigido por Cruz Larrosa y Ripbort en Exaltación de la Cruz, el video sigue a un grupo de amigos que se reúne en un campo alejado de la ciudad para participar de un juego donde la confianza y el azar son puestos constantemente a prueba. La historia construye una atmósfera inquietante y cargada de suspenso, en línea con la estética que caracteriza la obra de la artista.
En el plano musical, "Tenemos Piel" fue producida por Ojivolta, reconocido por sus trabajos junto a figuras internacionales como Kanye West, Playboi Carti y XXXTentacion, además de DJH y GENT!. La canción ocupa un lugar clave dentro de "Mataderos", donde la vulnerabilidad emocional convive con la energía cruda y desafiante que atraviesa todo el disco.
El videoclip también profundiza algunas de las influencias cinematográficas presentes en el imaginario de Saramalacara. Con referencias al terror psicológico y a realizadores como Lars Von Trier, Harmony Korine y Gaspar Noé, la propuesta apuesta por generar sensaciones de incomodidad, incertidumbre y amenaza más que ofrecer respuestas concretas.
La película francesa "13 Tzameti" aparece como uno de los puntos de partida conceptuales de esta nueva producción, aunque reinterpretada desde la mirada personal de la artista y adaptada al universo propio que viene construyendo desde hace años.
Lanzado en abril a través de Interscope Capitol Records, "Mataderos" marcó una nueva etapa en la carrera de Saramalacara. Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, el álbum explora temas vinculados al barrio, la memoria, internet y la identidad, consolidando una propuesta artística que combina música, narrativa audiovisual y una fuerte construcción conceptual.
Con "Tenemos Piel", Saramalacara suma un nuevo capítulo a ese recorrido y reafirma su lugar como una de las voces más innovadoras y singulares de la escena alternativa argentina.