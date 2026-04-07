Saramalacara reveló el tracklist y la portada de "Mataderos", su esperado nuevo álbum

Saramalacara comienza a calentar motores para uno de los lanzamientos más esperados de la escena urbana: "Mataderos", su segundo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 9 de abril. En la previa, la artista reveló el tracklist completo y la portada del disco, generando gran expectativa entre sus seguidores.

"Mataderos" se presenta como un álbum de consagración. Grabado en Los Ángeles pero profundamente atravesado por su identidad barrial, el disco construye un puente entre lo local y lo global. La artista toma como eje su historia personal y la resignifica en un contexto internacional, sin perder la esencia que la posicionó como una de las voces más singulares del trap argentino.

Saramalacara reveló el tracklist y la portada de "Mataderos", su esperado segundo álbum que llega el 9 de abril

En este proyecto, Saramalacara apuesta por romper estructuras tradicionales: las colaboraciones no funcionan como simples participaciones, sino como parte integral del concepto del disco. Entre los nombres que forman parte del proceso aparecen figuras clave de la escena global como F1lthy, Dylan Brady y Ojivolta, junto a productores argentinos como Evar y Dayvan, quienes estuvieron a cargo de la producción ejecutiva.

El álbum también refleja una tensión constante entre dos mundos: el under y el mainstream, Buenos Aires y Los Ángeles, lo íntimo y lo expansivo. "Mataderos" no solo toma el nombre del barrio donde creció, sino que convierte esa identidad en el eje narrativo del proyecto.

Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, el disco cruza identidad barrial con proyección global y marca una nueva etapa en su carrera

Con un total de 17 canciones, el disco promete un recorrido sonoro diverso, donde conviven el trap, el pop experimental y nuevas búsquedas estéticas que amplían el universo de la artista.

Editado a través de Interscope Capitol Records, "Mataderos" posiciona a Saramalacara como una figura clave en la evolución del género, consolidando una propuesta que no busca adaptarse al mercado global, sino redefinirlo desde su propia identidad.