BTS desata la locura: comenzó la preventa para sus shows en Argentina

La espera terminó para el fandom argentino de BTS: este martes comenzó oficialmente la preventa de entradas para sus históricos shows en el país, en el marco del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'.

Las entradas están disponibles a través de AllAccess en una primera instancia exclusiva para quienes cuenten con la membresía ARMY, quienes debieron registrarse previamente en Weverse para poder acceder a la fila virtual. La venta general, en tanto, se habilitará el próximo viernes 10 de abril.

Comenzó la preventa para ver a BTS en el Estadio Único de La Plata

El fenómeno global del K-pop se presentará por primera vez en Argentina los días 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

La gira latinoamericana comenzará en Bogotá y recorrerá ciudades como Lima, Santiago y São Paulo, antes de su esperado paso por Buenos Aires. Este tour forma parte del regreso del grupo a los escenarios tras varios años, y ya se perfila como una de las giras más ambiciosas de su carrera, con más de 80 shows en todo el mundo.

Con un escenario 360° y una producción de gran escala, BTS busca ofrecer una experiencia inmersiva única para sus fans. La expectativa es total: tras agotar decenas de fechas en Norteamérica y Europa, el furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo también se hace sentir con fuerza en Argentina.

Así, con la preventa ya en marcha, comienza la cuenta regresiva para uno de los shows más esperados por el público local.