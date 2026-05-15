Shakira, Madonna y BTS revolucionarán la final del Mundial de Futbol 2026 con un show nunca antes visto

La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la organización prepara un evento que promete romper todos los esquemas.

La FIFA anunció oficialmente que Shakira, Madonna y BTS encabezarán el espectáculo del entretiempo de la gran final, que se realizará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El show contará además con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, y tendrá una transmisión global que llegará a millones de espectadores en todo el mundo.

Un show nunca antes visto en la historia del Mundial

Por primera vez, la final de una Copa del Mundo incluirá un espectáculo de entretiempo al estilo de los grandes eventos deportivos internacionales.

La propuesta combinará música, entretenimiento y un fuerte mensaje social en un escenario pensado para transformar el cierre del torneo en una experiencia completamente diferente.

Desde la FIFA remarcaron que el objetivo es unir culturas, generaciones y audiencias a través de artistas con impacto global.

Gianni Infantino celebró el anuncio

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia del evento y el peso internacional de las figuras elegidas para encabezar el show.

"Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones", expresó.

Además agregó: "Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA, que contará con la dirección de Chris Martin, de Coldplay".

#Shakira #Mundial #Mundial2026 %u266C sonido original - EL ESPAÑOL %uD83E%uDD81 @elespanolcom %u26BD%uFE0F %uD83C%uDFB6 La FIFA ha decidido convertir la final del Mundial 2026 en un espectáculo sin precedentes. Por primera vez en la historia, habrá un show musical en el descanso del partido, al más puro estilo de la Super Bowl. El organismo presidido por Infantino confirmó que el espectáculo contará con actuaciones de Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS. La intención de la FIFA es unir deporte y entretenimiento en un evento pensado para millones de espectadores en todo el mundo. Shakira volverá así a estar ligada a un Mundial. La cantante colombiana se convirtió en uno de los símbolos de Sudáfrica 2010 gracias a 'Waka Waka', mientras que en Brasil 2014 también participó en la ceremonia musical del torneo con 'La La La' y este año vuelve a ser la cantante de la canción del Mundial 2026 con 'Dai Dai'. #FIFA

Un espectáculo con un fuerte mensaje solidario

El evento no solo tendrá foco en el entretenimiento. El show también servirá para impulsar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa solidaria que busca recaudar 100 millones de dólares destinados a mejorar el acceso a la educación y generar oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.

Hasta el momento, la organización ya logró recaudar más de 30 millones de dólares y continuará sumando fondos a través de la venta de entradas del Mundial.

Según explicaron desde la FIFA, un dólar de cada ticket vendido será destinado a proyectos educativos internacionales.

"Será un homenaje al fútbol, a la unidad y a una humanidad compartida"

Durante el anuncio oficial, Infantino también remarcó el impacto global que tendrá la iniciativa.

"El próximo 19 de julio, el mundo se unirá con motivo del partido de fútbol más importante en Nueva York Nueva Jersey", sostuvo.

Luego agregó: "Será un homenaje al fútbol, a la unidad y a una humanidad compartida cuya repercusión trascenderá la competición".

Barrio Sésamo y Los Teleñecos también formarán parte del evento

Uno de los detalles más sorpresivos del anuncio fue la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Teleñecos, dos franquicias históricas vinculadas al entretenimiento y la educación infantil.

La inclusión de estos personajes busca reforzar el mensaje educativo y familiar del espectáculo, además de conectar con distintas generaciones alrededor del mundo.

Desde la organización destacaron que durante décadas estos personajes ayudaron a millones de niños a aprender de una forma divertida y accesible.

El Mundial 2026 prepara una final histórica

Con música, estrellas internacionales, figuras icónicas de la cultura pop y un mensaje solidario detrás del espectáculo, la final del Mundial 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos más impactantes de la historia del deporte y el entretenimiento.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha y todo indica que el próximo 19 de julio quedará marcado como una jornada histórica tanto para el fútbol como para la música mundial.



