Shakira hace historia y queda entre las cinco favoritas para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll

Hablar de Shakira es referirse a una figura que marcó un antes y un después en la música latina. Con una carrera que logró romper barreras culturales y lingüísticas, se consolidó como una artista global capaz de dominar tanto el mercado latino como el anglosajón.

A lo largo de los años, construyó un camino basado en la innovación, la versatilidad y una identidad única que la posicionó entre las voces más influyentes de la industria.

Un reconocimiento histórico en camino

La artista logró un nuevo hito al convertirse en la primera figura latina nominada al Rock and Roll Hall of Fame, uno de los espacios más prestigiosos a nivel mundial.

De cara a la clase 2026, su nombre aparece entre los principales candidatos a ingresar a este icónico museo ubicado en Cleveland, consolidando aún más su legado internacional.

Entre las más votadas por el público

El apoyo de sus seguidores volvió a ser clave. Shakira se ubicó dentro del Top 5 en la votación abierta del público, superando a grandes nombres de la música como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol.

La propia artista celebró este logro en sus redes sociales con un mensaje directo a sus fans:

"Gracias a mis fans y a todos los que siempre han creído en mí y que me llevaron al Top 5 para el Rock and Roll Hall of Fame"

El mensaje de Shakira en sus redes sociales

El rol clave de los fans en la votación

El proceso de selección combina el voto del público con la decisión de más de 1200 especialistas de la industria musical.

En este contexto, el acompañamiento de los seguidores no solo refleja el impacto de la artista, sino que también puede resultar determinante en la instancia final, impulsando a los candidatos mejor posicionados.

Un requisito que confirma su trayectoria

Para formar parte del Rock and Roll Hall of Fame, los artistas deben haber lanzado su primer álbum al menos 25 años antes de la nominación.

En el caso de Shakira, este requisito se cumple con creces: su debut discográfico, "Magia" (1991), marcó el inicio de una carrera que no dejó de crecer.

Un logro que reafirma su impacto global

La presencia de la artista colombiana entre las favoritas no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también al lugar que ocupa la música latina en el mundo.

Con el respaldo de millones de fans y una carrera consolidada, la artista vuelve a demostrar que su influencia trasciende generaciones y fronteras, acercándose cada vez más a un lugar en la historia grande de la música.