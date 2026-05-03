Shakira hizo historia en Río de Janeiro con un show multitudinario en Playa de Copacabana

La noche de Río de Janeiro quedó marcada por uno de los conciertos más impactantes de la carrera de Shakira. Frente a una multitud estimada en más de dos millones de personas, la artista colombiana convirtió la icónica Playa de Copacabana en una verdadera celebración musical, en un show gratuito que ya forma parte de la historia del pop latino.

Tras una espera cargada de expectativa, la barranquillera apareció sobre un imponente escenario montado frente al mar y fue recibida con una ovación ensordecedora. El comienzo estuvo acompañado por un impactante espectáculo visual con drones que iluminó el cielo carioca y anticipó una noche de emociones intensas.

Shakira reunió a más de dos millones de personas en Playa de Copacabana

Vestida con un look inspirado en los colores de Brasil, Shakira abrió su presentación con "La Fuerte", dando inicio a un recorrido de más de dos horas que repasó distintas etapas de su carrera. Canciones como "Hips Don't Lie", "Loba", "Antología", "Waka Waka" y "BZRP Music Sessions #53" desataron la euforia de un público entregado de principio a fin.

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con la aparición de Anitta. Ambas compartieron escenario en una performance cargada de energía que hizo explotar Copacabana y reafirmó la conexión entre dos de las figuras más importantes de la música latina actual.

La emoción continuó con la presencia de leyendas brasileñas como Caetano Veloso y Maria Bethânia, quienes aportaron uno de los momentos más emotivos del concierto con interpretaciones que fusionaron generaciones, culturas y estilos musicales.

Más adelante, Ivete Sangalo se sumó a la celebración con una interpretación vibrante que terminó de convertir la noche en una fiesta total.

Con invitados de lujo y un repertorio repleto de hits, Shakira convirtió a Río de Janeiro en el epicentro de la música latina y brasileña

Además del impacto artístico, el show movilizó una enorme logística en la ciudad, con miles de efectivos de seguridad, cortes de tránsito y fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.

Con este espectáculo, Shakira no solo cerró su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, sino que también firmó una de las noches más grandes de su carrera, consolidando una vez más su lugar como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos.