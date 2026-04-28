Conmoción en el entorno de Shakira: una tragedia golpeó en la previa de su show histórico en Río de Janeiro

La previa de uno de los conciertos más importantes de Shakira quedó atravesada por el dolor.

Lo que prometía ser una jornada de celebración terminó teñida por una tragedia que sacudió al entorno de la artista colombiana y generó repercusión internacional.

¿Qué fue lo que pasó?

Un trabajador del equipo técnico murió tras sufrir un accidente durante el armado del escenario en Copacabana, en el marco del evento "Todo Mundo no Rio", donde la cantante tenía previsto presentarse ante una multitud.

Un accidente fatal que cambió todo

El dramático episodio ocurrió mientras avanzaban las tareas de montaje para el espectáculo. Según trascendió, una estructura colapsó de manera inesperada y provocó un grave accidente que terminó con la vida de un integrante del staff técnico.

Personal de emergencia intervino rápidamente y trasladó al trabajador a un hospital cercano, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después a raíz de las heridas sufridas.

La noticia generó conmoción inmediata entre quienes trabajaban en el predio y también dentro del universo que rodea a Shakira, cuya gira viene generando enorme expectativa.

Dolor y conmoción en la organización

Tras conocerse el hecho, los organizadores emitieron un comunicado para expresar su pesar y enviar condolencias a la familia de la víctima.

Además, señalaron que se está brindando asistencia y contención tanto a los familiares como al equipo afectado por lo ocurrido.

Testigos presentes en el lugar describieron momentos de tensión y desesperación luego del derrumbe. Algunos relataron escenas caóticas apenas sucedió el accidente, cuando varias personas comenzaron a correr mientras intentaban asistir al trabajador.

El episodio abrió además interrogantes sobre las condiciones del montaje y las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El mensaje de Shakira tras la tragedia

Tras mantenerse en silencio durante las primeras horas, Shakira expresó públicamente su pesar por lo ocurrido y envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del trabajador fallecido, identificado como Gabriel de Jesus Firmino.

A través de su agencia de management, la artista manifestó estar profundamente conmovida por la pérdida y dejó en claro su acompañamiento a los seres queridos de la víctima en este duro momento.

Aunque breve, su mensaje tuvo una fuerte carga emotiva y reflejó el impacto que provocó la tragedia dentro del equipo que trabaja en este show multitudinario.

Una tragedia que sacude a la música en vivo

El fallecimiento de un trabajador en medio de la preparación de un evento de esta magnitud volvió a poner en foco los riesgos que existen detrás de las grandes producciones.

Mientras crece la conmoción por la muerte del integrante del staff técnico, el episodio deja una marca dolorosa en la previa de un recital que prometía ser una fiesta y hoy quedó atravesado por el luto.

La tragedia en el entorno de Shakira no solo impactó a su equipo, sino también a miles de fanáticos que aguardaban el show con ilusión y hoy siguen de cerca las repercusiones de un hecho que cambió todo.



