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Proponen crear el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo en homenaje al Indio Solari

El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para que cada 5 de junio se recuerde el legado cultural y artístico del histórico líder de Los Redondos

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A pocos días de la muerte de Carlos "Indio" Solari, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa toma como fecha el día del fallecimiento del músico, ocurrido el pasado 5 de junio de 2026, y busca reconocer no solo su trayectoria artística, sino también el fenómeno cultural que se construyó alrededor de su figura a lo largo de varias décadas.

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 El proyecto busca declarar el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo 

En los fundamentos del proyecto, Paulón sostiene que el Indio Solari es "una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina" y destaca que su obra trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para distintas generaciones.

Además, el texto pone el foco en la denominada "cultura ricotera", entendida como una identidad colectiva construida alrededor de las canciones, los recitales y los espacios de encuentro que surgieron a partir de la obra del artista.

"La cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente", señala el proyecto, que también destaca el carácter intergeneracional de una comunidad que encontró en las letras y los conciertos formas de pertenencia e identificación compartida.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es el reconocimiento del pogo como uno de los símbolos más representativos del universo ricotero. Según el texto, las multitudinarias convocatorias de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado transformaron al pogo en una expresión de encuentro popular y celebración colectiva.

La iniciativa invita además a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de todo el país a adherir a la futura ley y organizar actividades conmemorativas vinculadas a la fecha.

De ser aprobado por el Congreso, el proyecto convertiría al 5 de junio en una jornada dedicada a recordar el legado artístico del Indio Solari y el impacto cultural que su música generó en millones de argentinos.


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