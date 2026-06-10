El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

En la previa de los grandes eventos deportivos suele haber momentos que trascienden el espectáculo y terminan generando repercusión por otros motivos.

En esta oportunidad, quien logró captar la atención del público fue Emilia Mernes, que aprovechó su participación en una celebración vinculada al Mundial 2026 para rendir homenaje a la Argentina a través de la moda.

La artista fue una de las figuras convocadas por Telemundo para un show especial rumbo a la próxima Copa del Mundo y apareció con un estilismo que rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados de la noche.

Una aparición que no pasó desapercibida

Antes de subir al escenario, Emilia compartió con sus seguidores distintas imágenes del detrás de escena. Entre las publicaciones hubo una que llamó especialmente la atención: una fotografía sin maquillaje acompañada únicamente por emojis en celeste y blanco.

Aunque en ese momento muchos interpretaron la publicación como un simple adelanto, horas más tarde quedó claro que formaba parte del concepto visual que había preparado para el evento.

El vestido que rindió homenaje a la bandera argentina

Para su presentación, la cantante eligió un minivestido tipo corset cubierto íntegramente por cristales.

La pieza combinó tonos celestes, blancos y plateados en un efecto degradé que recorría toda la prenda y potenciaba el brillo bajo las luces del escenario.

El look también incorporó accesorios y detalles en amarillo que evocaban al tradicional sol presente en la bandera argentina, reforzando aún más la inspiración nacional detrás del diseño.

El detalle más impactante del estilismo

Más allá del vestido, hubo un elemento que terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche.

Se trató de una extensa cola blanca decorada con cristales, que nacía desde los hombros y se extendía sobre el escenario generando un efecto visual de gran impacto durante toda la actuación.

La combinación entre brillo, movimiento y referencias patrias logró que el outfit se destacara entre las distintas propuestas de la jornada.

Una presentación junto a grandes figuras latinas

Además de llamar la atención por su look, Emilia Mernes también tuvo un papel destacado en el espectáculo musical.

La artista compartió escenario con Carlos Vives y Wisin para interpretar "Somos más", la canción oficial que grabaron junto a Xavi para acompañar la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una canción con representación de toda la región

El proyecto reúne a artistas de diferentes países latinoamericanos.

Mientras Carlos Vives aporta la esencia colombiana, Wisin representa a Puerto Rico y Xavi suma la identidad mexicana. En ese contexto, Emilia fue la encargada de representar a la Argentina y decidió hacerlo no solo desde la música, sino también a través de su imagen.

La elección del vestuario formó parte de esa propuesta y terminó reforzando el vínculo entre la artista y los colores nacionales.

Una de las figuras más comentadas de la noche

Aunque no realizó declaraciones sobre la Selección argentina ni sobre el inicio del torneo, su presencia alcanzó para generar una enorme repercusión en redes sociales.

Con un look repleto de cristales, una estética inspirada en la bandera argentina y una puesta en escena impactante, Emilia Mernes volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la actualidad.

Cuando la moda también entra en juego

A medida que se acerca el comienzo del Mundial 2026, la música y la moda empiezan a ocupar un lugar importante dentro de los eventos que acompañan la competencia. En ese escenario, Emilia encontró una forma original de representar al país y convertir una presentación musical en una verdadera declaración de identidad.

Con una propuesta visual que combinó glamour, espectáculo y referencias argentinas, la cantante logró destacarse en una noche donde las miradas estaban puestas en el futuro del fútbol mundial.