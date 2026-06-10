Una supercomputadora simuló 10 mil veces el Mundial 2026, predijo al campeón y arrojó un dato sorprendente

La Selección Argentina de fútbol sumó un fuerte respaldo estadístico en la antesala de la próxima cita mundialista. Una exhaustiva investigación realizada por la prestigiosa Universidad de Reading, ubicada en Inglaterra, posicionó al conjunto albiceleste en el escalón más alto de los favoritos para quedarse con el trofeo.

Sin embargo, los encargados del proyecto aclararon que las proyecciones matemáticas arrojan una paridad extrema entre las potencias internacionales, lo que anticipa un certamen con un margen de error mínimo para los dirigidos por Lionel Scaloni.

La Selección Argentina de fútbol sumó un fuerte respaldo estadístico en la antesala de la próxima cita mundialista.

Cómo se llevó a cabo el estudio





La metodología del estudio consistió en la ejecución informática de 10.000 simulaciones completas de la competencia. Para alimentar el algoritmo, los investigadores británicos procesaron los registros de fortaleza en ataque y en defensa de cada una de las naciones participantes, tomando como base analítica todos los encuentros oficiales e internacionales disputados desde enero de 2023.

Debajo del liderazgo argentino, el sistema ubicó de manera inmediata a Francia y España, con brechas tan estrechas que alteran las distancias metodológicas vistas en Copas del Mundo previas.

James Reade, el reconocido economista que estuvo al frente del grupo de trabajo, manifestó su asombro frente a los resultados debido a la compresión de los porcentajes en la zona alta de la tabla.

El especialista detalló que, si bien la delegación sudamericana terminó imponiéndose en los cálculos generales, la paridad técnica entre el combinado galo y la escuadra conducida por Luis de la Fuente los vuelve prácticamente indistinguibles para los sistemas informáticos. Asimismo, remarcó que el seleccionado de Inglaterra se acopla a ese lote de máxima exigencia competitiva.

La estructura técnica de las simulaciones contempló variables complejas que van más allá del simple historial de resultados. El modelo matemático de Reading asignó valores numéricos extra a la ventaja de la localía en los casos que correspondía, calculó los goles esperados para cada cruce directo y replicó los criterios oficiales de desempate de la FIFA.

El software diseñado para el análisis también reprodujo los escenarios de prórrogas y las tandas de penales en las instancias de eliminación directa, logrando una proyección de alta fidelidad sobre el desarrollo real de la llave del torneo.

El escalafón final de probabilidades consolidó un orden de mérito donde Argentina, Francia, España, Brasil e Inglaterra ocupan las primeras cinco posiciones, seguidas de cerca por Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay.

La evaluación minuciosa de los planteles europeos arrojó datos llamativos sobre sus rendimientos colectivos: el representativo alemán evidenció flaquezas defensivas inéditas para su historia reciente, mientras que los lusos experimentaron un crecimiento sustancial en su efectividad de cara al arco rival.

Por último, el informe académico sembró dudas sobre el destino de las tres naciones que albergarán la competencia en sus estadios. Las estimaciones matemáticas relegaron a México al puesto 16, a Estados Unidos a la colocación 19 y a Canadá a la posición 24, confirmando una perspectiva bastante compleja y dispar para los dueños de casa.

Por su parte, la reaparición de Escocia en los primeros planos del fútbol global quedó registrada en el casillero 27 del ranking, cerrando un mapa predictivo que ya enciende los debates futbolísticos.