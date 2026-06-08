El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

La muerte de Carlos "Indio" Solari conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores que durante décadas acompañaron su carrera. Mientras fanáticos y artistas continúan recordando su legado, también comenzaron a resurgir algunas historias menos conocidas sobre la vida del músico, entre ellas su particular vínculo con el fútbol.

Aunque para muchos el sobrenombre "Indio" parece estar relacionado con una construcción artística o una elección personal, la historia detrás de ese apodo tiene un origen muy distinto y está directamente ligada al deporte más popular de la Argentina.

El apodo "Indio" no nació en la música: su origen está ligado a una figura histórica del fútbol argentino

La revelación aparece en Recuerdos que mienten un poco, la autobiografía publicada en 2019 junto al escritor Marcelo Figueras, donde Solari recordó cómo comenzó a ser llamado de esa manera durante su juventud.

"El sobrenombre me lo pusieron en esa época. Después me enteré de que en Salta había un Eduardo Solari al que también le decían Indio. Hubo otro hombre que hace años me mandó una carta, diciendo que él también era Solari pero no tenía nada que ver con nosotros. A mí me lo encajaron por el entrenador, supongo, que en aquella época sería jugador", relató el músico.

Jorge Raúl Solari, ex jugador de Vélez, River y Estudiantes, inspiró el sobrenombre del legendario músico

La referencia apuntaba a Jorge Raúl Solari, una figura destacada del fútbol argentino que ya era conocido popularmente como "El Indio". Nacido en 1941, desarrolló una extensa carrera como futbolista en Vélez Sarsfield, River Plate y Estudiantes de La Plata, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 1970. Más tarde también construyó una importante trayectoria como entrenador en distintos equipos de Argentina y del exterior.

Según explica Figueras en el libro, fue justamente ese apodo popularizado por el futbolista el que terminó siendo adoptado por Carlos Solari, mucho antes de convertirse en una leyenda del rock nacional.

Con su partida, también vuelven a cobrar valor estas historias que muestran facetas menos conocidas de un artista irrepetible. Entre ellas, la curiosa coincidencia que hizo que uno de los nombres más emblemáticos de la cultura argentina tuviera, en realidad, un origen futbolero.