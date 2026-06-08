La conmovedora despedida de Nancy Dupláa y Pablo Echarri al Indio Solari: la foto que emocionó a los fans

La muerte del Indio Solari continúa generando una profunda conmoción en el mundo de la música y el espectáculo. Miles de personas se acercaron durante el fin de semana al Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una despedida marcada por la emoción, los recuerdos y el cariño de varias generaciones.

Entre quienes dijeron presente estuvieron Nancy Dupláa y Pablo Echarri, dos reconocidos seguidores del músico que no quisieron faltar al homenaje multitudinario que reunió a miles de fanáticos alrededor del féretro del artista.

Una imagen que reflejó el amor de los seguidores

El velatorio comenzó a las 10 de la mañana y se extendió durante toda la jornada. Incluso después de más de nueve horas, la fila para ingresar al predio continuaba creciendo y llegó a superar las 70 cuadras.

En ese contexto, la actriz compartió una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la imagen se podía observar el féretro del Indio rodeado por miles de pañuelos, flores, banderas y muestras de afecto que dejaron sus seguidores.

Junto a la postal, la actriz eligió un mensaje breve pero cargado de significado:

"Gracias, Indio".

La publicación reflejó el sentimiento de miles de personas que se acercaron para despedir a una de las voces más representativas de la música popular argentina.

La despedida de Nancy Dupláa

El sentido mensaje de Nancy Duplaá en sus redes sociales

Pablo Echarri también fue protagonista del homenaje

Minutos después, Dupláa volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una segunda fotografía tomada durante la despedida.

En la imagen se veía de espaldas a Pablo Echarri, acompañando el homenaje y participando del último adiós al cantante.

La presencia de ambos actores no pasó inadvertida entre los asistentes, quienes destacaron el respeto y la admiración que siempre manifestaron por la obra y el legado artístico del Indio Solari.

La despedida de Nancy Dupláa junto a Pablo Echarri

El sentido mensaje de Nancy Dupláa tras la muerte del músico

Días atrás, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del artista, Nancy Dupláa había utilizado sus redes para expresar públicamente el impacto que le provocó la pérdida.

A través de una publicación cargada de recuerdos personales, la actriz explicó el lugar que las canciones del Indio ocuparon a lo largo de su vida.

"Gracias, Indio. Hoy duele, pero me quedan tus canciones resignificando todo. En la parada de los colectivos, con mi walkman, después mi discman, pero siempre conmigo, bancando mis dolores y acompañando mi existir. Me hiciste bien. Hasta siempre Mister", escribió.

Sus palabras reflejaron cómo la música del exlíder de Los Redondos acompañó distintas etapas de su historia personal y emocional.

La profunda reflexión de Pablo Echarri

Por su parte, Pablo Echarri también eligió despedir al músico con un extenso mensaje en el que recordó su vínculo como seguidor desde la adolescencia.

"Te seguí desde pibe, a todos lados, Cemento, los tugurios, los estadios, Racing, Chateau", expresó.

El actor destacó además la identificación que muchas generaciones encontraron en las letras del Indio.

"Le pusiste música y letra a lo que sentía en mi corazón y veía a mi alrededor. Le escribiste a las pibas y los pibes que no tenían mucho más que una remera negra gastada, con tu cara, zapatillas de lona y unos pesos para la cerveza y la entrada", señaló.

En uno de los fragmentos más emotivos de su despedida, Echarri compartió una reflexión sobre la manera en que la obra del músico logró conectar con millones de personas.

"En un momento pensé que no eras un músico, creí que eras una especie de ángel que veías en nuestro interior y le ponías las palabras justas, las que emocionan, duelen, las que te arremolinan y también te hacen bailar, las que te hacen entender lo difícil y hermosa que es esta vida", escribió.

Finalmente, cerró su homenaje con una frase que sintetizó el sentimiento de muchos seguidores:

"Gracias Indio Solari, me dejaste mucho más que bellas canciones. Hasta Siempre".

Un adiós multitudinario para una figura irrepetible

La despedida del Indio Solari volvió a demostrar la magnitud de un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Entre miles de fanáticos, artistas y figuras del espectáculo que se acercaron a rendir homenaje, la presencia de Nancy Dupláa y Pablo Echarri reflejó el profundo impacto que el músico tuvo más allá de los escenarios.

El legado que seguirá vivo

A través de sus canciones, sus letras y una obra que marcó a millones de personas, el Indio Solari dejó una huella imposible de borrar en la historia del rock argentino.

Los mensajes de quienes lo admiraron y acompañaron durante décadas son una muestra más de que su legado continuará vivo en cada recuerdo, en cada canción y en cada generación que encuentre en su música una forma de entender la vida.