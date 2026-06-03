Ingrid Grudke volvió a apostar al amor tras la dolorosa traición vivida por su sobrina: "Todavía no voy a oficializar nada porque..."

La vida de Ingrid Grudke dio un giro inesperado tras el escándalo sentimental que la tuvo como protagonista y que generó una enorme repercusión mediática.

La modelo debió enfrentar una dolorosa situación personal que la afectó profundamente y que, según ella misma reconoció, dejó secuelas emocionales que aún continúa procesando.

Con el paso del tiempo, y luego de atravesar un largo período de recuperación, Ingrid comenzó a reconstruir su vida. En ese proceso apareció una nueva persona que hoy la acompaña y le devolvió la ilusión, aunque por ahora prefiere mantener la relación en un plano privado.

Una nueva historia después del dolor

Lejos de los rumores y con la sinceridad que la caracteriza, la modelo habló sobre su presente sentimental y confirmó que ya no está sola.

"Estoy bien, no estoy sola, pero estoy bien, todavía no voy a oficializar nada porque tomé una decisión y estoy en etapa de recuperación. Fueron dos años que pasó este escándalo y a mí me afectó mucho", expresó.

Sus palabras reflejan el impacto que tuvo aquella situación en su vida y el proceso que todavía continúa atravesando para recuperar plenamente la confianza.

El aspecto más difícil de la historia

En una entrevista para Infama, Ingrid explicó que lo que más la marcó no fue solamente la infidelidad, sino todo lo que ocurrió alrededor del conflicto.

"Es que más allá de la infidelidad fue la forma, lo que hubo detrás, esa maldad... hay muchos detalles que ustedes no conocen y son muy perversos, fue muy malicioso", sostuvo.

La modelo dejó en claro que existen aspectos de la historia que nunca salieron a la luz y que fueron determinantes para el profundo dolor que experimentó durante aquellos meses.

Aprender a confiar nuevamente

A pesar de las heridas que dejó el pasado, Ingrid eligió no cerrarse a la posibilidad de volver a enamorarse. Sin embargo, reconoce que hoy vive los vínculos de una manera diferente, con más prudencia y resguardando su intimidad.

La experiencia que atravesó la llevó a replantearse muchas cuestiones personales y a priorizar su bienestar emocional antes que cualquier otra cosa.

Por eso, aunque atraviesa un momento positivo junto a esta nueva persona, todavía no siente que sea el momento adecuado para exponer públicamente la relación.

Un presente que mira hacia adelante

Con más calma, enfocada en su recuperación y rodeada de afectos, Ingrid Grudke comienza a escribir una nueva página en su vida sentimental.

La modelo dejó atrás los momentos más oscuros de aquella historia y hoy se permite volver a creer en el amor, aunque sin apurarse y respetando sus propios tiempos.

Mientras tanto, sus declaraciones reflejan una realidad clara: el dolor quedó marcado, pero también abrió la puerta a una etapa distinta, en la que la prioridad es sanar, disfrutar el presente y recuperar la confianza perdida.

Y aunque todavía evita oficializar esta nueva relación, todo indica que el corazón de Ingrid volvió a encontrar motivos para ilusionarse.