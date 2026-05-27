Estalló la interna en "Es Mi Sueño", con acusaciones sobre Natalie Pérez: "No se la..."

La llegada de Natalie Pérez a "Es Mi Sueño" generó repercusión desde el primer momento. La artista se sumó al ciclo de Guido Kaczka como reemplazo temporal de Jimena Barón, quien se ausentó por vacaciones. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular fuertes versiones sobre supuestas tensiones internas dentro del jurado del programa de eltrece.

Quien dio a conocer la información fue Juan Etchegoyen durante una emisión de "Mitre Live", donde aseguró que el clima detrás de cámara estaría lejos de ser el mejor.

Juan Etchegoyen habló de una fuerte tensión en el jurado

Al comenzar su programa, el periodista adelantó que existía un importante conflicto interno relacionado con una de las figuras del ciclo producido por Kuarzo.

"Quiero abrir el programa de hoy con una polémica que hay en un programa de televisión del prime time. Hay una integrante del programa de Guido que vino a reemplazo y ya no la aguantan más", expresó Etchegoyen.

Luego profundizó sobre la situación y apuntó directamente a la convivencia dentro del jurado del programa.

"La tensión en el jurado del programa de Guido Kaczka es total y ya empieza a saberse la interna feroz después que se fue de vacaciones Jimena Barón porque hay problemas con el reemplazo de la cantante y actriz", sostuvo el conductor.

Las versiones sobre Natalie Pérez que sacudieron al programa

De acuerdo a la información revelada por Etchegoyen, varios integrantes del ciclo no estarían conformes con la presencia de Natalie Pérez en el jurado.

"A Natalie Pérez no se la banca nadie porque me dicen que está en estrella. Y esto está teniendo problemas en el jurado de Es Mi Sueño", afirmó el periodista durante la transmisión.

Más adelante, volvió a insistir con la misma versión y aseguró que la información provenía desde dentro del programa.

"Primero me dijeron lo del jurado pero ahora me agregan que no se la banca nadie a Natalie, que a mí me cae bien, pero me están contando de adentro esto", comentó.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y despertaron especulaciones sobre el verdadero clima laboral entre los integrantes del ciclo.

También revelaron detalles de la final del programa

Además de hablar sobre la supuesta interna, el comunicador contó novedades vinculadas al futuro del programa de Guido Kaczka.

Según detalló, la gran final de "Es Mi Sueño" ya tendría escenario confirmado.

"Además de esto, confirmo que la final de Es Mi Sueño será en el teatro Ópera y que debido al éxito ya están preparando los castings de la segunda temporada", concluyó el comunicador.

Un programa que sigue dando que hablar

Mientras "Es Mi Sueño" continúa consolidándose dentro del prime time, las versiones sobre conflictos internos sumaron un nuevo capítulo al detrás de escena del programa.

La incorporación temporal de Natalie Pérez no pasó inadvertida y las declaraciones de Juan Etchegoyen volvieron a poner el foco sobre la convivencia entre las figuras del jurado.

Por ahora, ninguno de los protagonistas involucrados salió públicamente a responder las versiones, pero el tema ya se instaló como una de las polémicas más comentadas alrededor del ciclo de Guido Kaczka.