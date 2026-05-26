Flor Vigna atraviesa un delicado momento de salud: le detectaron un quiste cerebral

Las redes sociales suelen convertirse en el espacio elegido por muchas figuras para mostrar aspectos íntimos de sus vidas y compartir situaciones personales lejos de las cámaras.

En los últimos días, Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al contar que le detectaron un quiste cerebral durante estudios de rutina y acompañó la noticia con una fuerte reflexión sobre su presente emocional, sus vínculos y la manera en la que decidió enfrentar este difícil momento.

A través de un extenso mensaje, la actriz habló del miedo que sintió tras recibir el diagnóstico, recordó cómo reaccionó al escuchar las palabras del médico y aseguró que esta experiencia la llevó a replantearse muchos aspectos de su vida.

El mensaje de Flor Vigna que generó preocupación

Fue la propia artista quien decidió comunicar públicamente la noticia y llevar tranquilidad respecto a su estado de salud.

"Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando. Y me prometí a mí misma, no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba", expresó.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y acompañamiento.

La fuerte reflexión que hizo sobre su vida

Más allá de hablar del problema médico, Flor Vigna aprovechó el momento para hacer una profunda autocrítica y contar qué aspectos personales quiere cambiar de ahora en adelante.

"Quiero tirar varias partes de mí a la m*. La versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que prefería caer bien antes que sentirse libre"**, escribió.

Luego profundizó aún más sobre cómo ciertas conductas terminaron afectándola emocionalmente.

"Porque siento que uno, sin darse cuenta, se va domesticando para encajar. Y en ese intento del ‘síndrome de la niña buena', me voy achicando, me voy limitando", sostuvo.

La actriz además remarcó que ya no quiere priorizar la aprobación ajena por encima de su bienestar personal.

"No quiero gustarle a todos, no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya", agregó.

El dolor que expresó al hablar de sus vínculos

En otro tramo de su reflexión, Flor Vigna hizo referencia a relaciones personales que la marcaron y dejó entrever el desgaste emocional que atravesó durante mucho tiempo.

"Hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada", confesó.

También compartió cómo este momento la llevó a replantearse su identidad y la manera en la que quiere tratarse a sí misma.

"Sé que crecer duele, pero no crecer duele más. Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé que no quiero seguir siendo otra", expresó.

Y concluyó con una frase contundente: "Ya no me voy a tratar mal. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto".

El duro recuerdo del momento en que recibió el diagnóstico

Además de la reflexión emocional, la actriz recordó cómo vivió el instante en que le comunicaron el problema de salud y reconoció el fuerte impacto que tuvo en ella.

"El doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista. Me asustó con mi vida. El doctor me anunció la muerte", relató.

Pese al miedo y la angustia que le provocó esa situación, Flor Vigna aseguró que intenta transformar la experiencia en una oportunidad de crecimiento personal.

"Hay cosas que te hacen más fuerte. No sé si lo quiero contar acá, porque no me quiero ir a ese lugar, fue algo que me costó mucho", concluyó.

Un descargo que impactó a sus seguidores

La publicación de Flor Vigna rápidamente se volvió viral y generó una enorme repercusión en redes sociales. Miles de usuarios destacaron la sinceridad con la que habló sobre su salud, el miedo que atravesó y la profunda reflexión que hizo sobre su vida.

Entre la vulnerabilidad, la angustia y las ganas de salir adelante, la actriz dejó un mensaje atravesado por una fuerte decisión personal: priorizarse, sanar y enfrentar este nuevo capítulo desde otro lugar.