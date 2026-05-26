Eduardo Carrera habló de su hija no reconocida tras la eliminación de "Gran Hermano": "Siempre estuve muy negado..."

Eduardo Carrera se convirtió en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). Tras su salida de la casa más famosa del país, el exparticipante tuvo un mano a mano en exclusiva con Santiago del Moro. Allí el ex "GH 2003" se refirió por primera vez a Mía, su hija no reconocida, fruto de su relación con su ex Romina Orthusteguy.

En "La cumbre" (Streams Telefe), Del Moro le preguntó a Carrera por qué durante su participación habló de su hijo, pero nunca de su hija, y si había alguna vez había intentado revincularse con ella. "Me lo perdí porque a mí me iba muy bien en el momento en que salí de Gran Hermano. De hecho, me empezó a ir muy bien, estudié teatro y pude trabajar bastante bien. Con Romina estábamos ya separados. Quedó en embarazada, pero ya no estábamos en buenos términos. Me separé y me deprimí muchísimo por esa situación. Después no salí más en los medios por eso y no hice nada más", explicó Eduardo.

Eduardo Carrera, nuevo eliminado de "Gran Hermano", habló por primera vez de su hija no reconocida.

El "exhermanito" fue autocrítico y se explayó en los motivos que la alejaron de Mía: "Tenía muchísimo miedo, porque aparte es una persona que no decidió estar en la casa, ni ella ni Mía. Tenía un hijo y no los quería involucrar. Me hago responsable absolutamente de todo lo que hice y lo que no hice. Totalmente cargo de lo que pasó". Y admitió: "Ya había intentado una mediación hace muchísimo tiempo atrás y no se podía dar, porque yo quise verla y no se pudo dar. Después el tiempo pasa y no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas y me fue todo para atrás. Buscaba esto como una revancha".

"¿Buscaste llegar a ella en algún momento o no?", le preguntó Santiago Del Moro, y Eduardo Carrera respondió: "Sí, claro, por supuesto, pero yo no sé si ella quisiera y la madre tampoco, pasó mucho tiempo...". Por su parte, el conductor de "Gran Hermano" indagó: "¿Vos nunca evaluaste antes de meterte en la casa que esto iba a pasar? Que tu hija te iba a ver a vos en la televisión y va a conocer a su padre". En ese entonces, Eduardo reconoció: "Sí. Pensé que tal vez no querían y porque siempre estuvo muy negado ese tema, muy sesgado. Que no iba a querer vincularse, pero entendía que podía existir la posibilidad".

La atmósfera se puso aún más tensa cuando Eugenia Ruiz, exjugadora y panelista de "Gran Hermano", lo confrontó sobre las razones detrás del distanciamiento. "Se recibió hace poco de azafata, se nota que está muy bien criada por la madre, tiene cero resentimiento. ¿No pensabas en ella cuando nombrabas todo el tiempo a Martino?". A lo que Carrera contestó: "Inconscientemente lo podía pensar. Yo quiero que entiendas algo: tener un hijo es un amor que se construye y vos podés pensar mucho en una persona, pero si vos no la ves...".

Ruiz no se quedó atrás y le preguntó por la falta de contacto con su hija: "Pero vos no la veías porque no querías...". Eduardo Carrera insistió en dar su versión: "No, yo quise verla en un momento y no pude. Quise una mediación y no pude".

La charla también incluyó preguntas sobre hechos de violencia denunciados por Romina Orthusteguy. "¿Es verdad que cuando Mía era chiquita, era prematura, lloraba y vos la tiraste a los pies de la cama y dijiste ‘esta chiquita nos está dominando'? ¿No es verdad que rompías toda la casa, que no la dejabas salir a Romina, que la echabas a las tres de la mañana?", interrogó bien al hueso la santiagueña. Sin embargo, Eduardo negó todo con firmeza: "No, rotundamente no. Yo no haría eso nunca. No. Tuvimos una discusión y se fue, pero nunca la eché. Nunca hice eso con la nena".