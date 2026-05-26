Cinzia o Eduardo de "Gran Hermano": quién se fue del reality tras un tenso mano a mano

Después de una semana cargada de cambios con el ingreso de nuevos participantes y el regreso de ex "hermanitos", este lunes 25 de mayo "Gran Hermano: Generación Dorada" vivió una nueva gala de eliminación. Luego de que Santiago del Moro anunciara a los jugadores con menos votos negativos, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello quedaron cara a cara disputándose la permanencia en la casa más famosa del país.

La noche estuvo atravesada por un clima de máxima tensión, especialmente después de la reciente expulsión de Lola Tomaszeuski por romper una de las reglas del reality de Telefe. Además, las sanciones, las discusiones por la comida, las alianzas rotas y la eliminación de uno de los jugadores terminaron de alterar la convivencia dentro del juego.





En el comienzo de la gala, la placa estaba conformada por Eduardo, Cinzia y Juani Car. Sin embargo, el streamer logró salir rápidamente del foco de peligro y la definición quedó reducida entre dos participantes que venían protagonizando fuertes cruces y estrategias muy diferentes.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Eduardo Carrera debía abandonar la competencia tras recibir el 57,7% de los votos negativos, frente al 42,3% de Cinzia. A pesar de que las encuestas en redes anticipaban su salida, la noticia generó sorpresa entre varios jugadores y provocó una mezcla de tristeza y alivio dentro de la casa.

Antes de irse, el integrante de "Gran Hermano 2023" se despidió de sus compañeros con un mensaje cargado de emoción. "Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final", expresó. Luego, tuvo unas palabras especiales para Emanuel Di Gioia: "Espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija".

Por su parte, el propio "Big" también le dedicó unas sentidas palabras al participante tras su salida. "Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor", le dijo, mientras los jugadores lo saludaban en el jardín de la casa.