"Gran Hermano Generación Dorada": qué participante se salvó de la gala de eliminación de este lunes 25 de mayo

A pocos días del repechaje y ingreso de nuevos participantes a la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", los jugadores enfrentaron una nueva gala de eliminación cargada de nervios. Como ocurre cada domingo, en la última gala Santiago del Moro anunció quiénes recibieron menos votos negativos y pudieron asegurar una semana más dentro de la casa más famosa del país.

La tensión se hizo sentir desde el comienzo del programa. Uno a uno, los nominados esperaban escuchar su nombre para abandonar la placa. El primero en ser salvado por decisión del público fue Hanssen, uno de los últimos ingresos que rápidamente empezó a dar que hablar dentro del juego.

Minutos después, el conductor confirmó que Mariela también seguía en competencia y lograba escapar de la eliminación. Más adelante, llegó el turno de Steffany, quien se convirtió en la última concursante en salir del foco de peligro durante la noche.

De esta manera, la definición quedó en manos de Cinzia, Juani Car y Eduardo, quien según distintas encuestas aparece como el principal candidato a abandonar la casa. El clima dentro de "Gran Hermano: Generación Dorad" se volvió cada vez más caliente, no solo por la incertidumbre de la eliminación, sino también por la dura sanción que "Big" les aplicó recientemente a los "hermanitos".

Santiago del Moro confirmó que la gala decisiva se llevará a cabo este lunes 25 de mayo, pese al feriado nacional. La noche promete ser una de las más tensas de las últimas semanas dentro del reality.