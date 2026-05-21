"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Luego del masivo repechaje, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo gala de nominación. En medio de una casa revolucionada por los sorpresivos ingresos y más aún inesperados regresos, los participantes "originales" debieron pasar por el confesionario para nominar en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será negativa y podrá incluir a los nuevos jugadores.

En el programa anterior, ingresaron nueve concursantes: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tati Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto.

Además, regresaron cuatro exparticipantes. Mientras que Yisela "Yipio" Pintos y Lola Tomaszeuski volvieron gracias a la votación del público, Brian Sarmiento y Andrea del Boca lo hicieron mediante los "golden tickets".

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Tamara: Mariela (2) y Steffy (1)

Zilli: Tamara (2) y Juanicar (1)

Luana (votos anulados por Danelik): Gladys La Bomba (2) y Hanssen (1)

Gladys La Bomba: Cinzia (2) y Luana (1)

Cinzia: Steffy (2) y Charlotte (1)

Emanuel: Hanssen (2) y Juanicar

Pincoya: Juan Carlos (2) y Cola

Manuel: Eduardo (2) y Zunino (1)

Eduardo: Hanssen (2) y Cinzia (1)

Titi: Eduardo (2) y Gladys La Bomba (1)

Zunino: Hanssen (2) y Juanicar (1)

Juanicar: Mariela (2) y Eduardo (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Hanssen, Eduardo, Mariela, Cinzia, Steffany y Juanicar.