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"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Este jueves 21 de mayo, el reality de Telefe emitió la votación en el confesionario y ya quedó conformada la nueva placa de nominados. ¡Enterate todo, en la nota!

Luego del masivo repechaje, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo gala de nominación. En medio de una casa revolucionada por los sorpresivos ingresos y más aún inesperados regresos, los participantes "originales" debieron pasar por el confesionario para nominar en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será negativa y podrá incluir a los nuevos jugadores. 

En el programa anterior, ingresaron nueve concursantes: Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tati Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto. 

Además, regresaron cuatro exparticipantes. Mientras que Yisela "Yipio" Pintos y Lola Tomaszeuski volvieron gracias a la votación del público, Brian Sarmiento y Andrea del Boca lo hicieron mediante los "golden tickets".

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Tamara: Mariela (2) y Steffy (1)

Zilli: Tamara (2) y Juanicar (1)

Luana (votos anulados por Danelik): Gladys La Bomba (2) y Hanssen (1)

Gladys La Bomba: Cinzia (2) y Luana (1)

Cinzia: Steffy (2) y Charlotte (1)

Emanuel: Hanssen (2) y Juanicar

Pincoya: Juan Carlos (2) y Cola

Manuel: Eduardo (2) y Zunino (1)

Eduardo: Hanssen (2) y Cinzia (1)

Titi: Eduardo (2) y Gladys La Bomba (1)

Zunino: Hanssen (2) y Juanicar (1)

Juanicar: Mariela (2) y Eduardo (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Hanssen, Eduardo, Mariela, Cinzia, Steffany y Juanicar.

La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".
La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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