"La Peña de Morfi": quiénes son los invitados del domingo 24 de mayo

Cada fin de semana se producen duelos televisivos entre Telefe y El Trece. Al igual que el versus de "La noche de Mirtha" con "La noche de los ex" (Gran Hermano", este domingo 24 de mayo habrá una nueva batalla televisiva entre "La Peña de Morfi" (Telefe) y "Almorzando con Juana" (El Trece). En ese sentido, después de conocerse los comenzales de Juana Viale, se conocieron los invitados que tendrá el ciclo dominical que combina la música con el humor y la cocina en el canal de las tres pelotas.

Según La Pavada de Diario Crónica, este domingo, Carina y Diego recibirán en el escenario principal del ciclo a Los Palmeras, el emotivo folklorazo de Los Alonsitos y un musical con todos los éxitos de Coti.

La jornada de "La Peña de Morfi" continuará en la mesa, donde Marixa Balli y el clásico trío Midachi compartirán una charla en la previa de la fecha patria del 25, día en que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810.

Por su lado, Juana Viale recibe en su programa al reconocido cantante Chaqueño Palavecino; la influencer Cande Molfese, el actor Carlos Belloso, que actualmente forma parte de la obra teatral "Casual"; la bailarina Valeria Archimó; y Florencia Andersen, periodista de la Fórmula 1.