Carmiña Masi hizo un fuerte descargo contra "Gran Hermano" y pidió frenar el ataque contra Jenny Mavinga: "Somos víctimas de la producción..."

Sigue la polémica por el repechaje de "Gran Hermano Generación Dorada". Después de que Jenny Mavinga se negara al reingreso de Carmiña Masi mediante el "golden ticket", recibió una ola de amenazas y mensajes hirientes en redes sociales. La situación escaló tan alto que la periodista paraguaya hizo un fuerte descargo contra la producción del reality de Telefe, a la vez que pidió frenar el ataque hacia su excompañera.

"Tengo que hacer este video con esta cara que tengo", comenzó diciendo Carmiña en historias de Instagram. La oriunda de Paraguay pidió disculpas por no dar notas a ningún medio, pero explicó que estaba muy angustiada con lo que vivió en el último programa de "GH"."No quiero tocar el tema. Para mí se acabó lo de ayer. Me siento muy humillada y expuesta. Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación", lamentó la comunicadora.

E hizo un pedido especial al público que quería que ella regresara a la competencia: "Le pido a la gente que deje de denunciar las redes sociales de Mavinga, que corten con eso". "Mavinga es una víctima más de la producción de "Gran Hermano" con lo que hicieron ayer, que fue lavarse las manos por el tema del repechaje. Esto escapó a Mavinga y quiero salvarla de este tema", argumentó Carmiña Masi, quien responsabilizó a los productores y directivos del reality.

"Ella ni sabía que iba a pasar esto. Si decía que sí, yo no iba a aceptar ese golden ticket. Se lo daba a ella o me retiraba. Si no me retiré en ese momento del estudio fue porque soy una persona que trabaja en televisión y por respeto a la audiencia, respeto que me parece que la producción no tuvo. Me quedé callada porque estaba en shock", admitió la exparticipante de "Gran Hermano", visiblemente angustiada.

Y siguió: "No estoy en condiciones de hablar ni de responder. Esta es mi cara porque sigo humillada por todo lo que pasó ayer". "Hubiese sido más fácil que me expliquen cómo iba a hacer y yo no lo pedía a la gente que gaste su dinero. Ojalá puedan pedirle disculpas a la gente que gastó su dinero porque eso sí me duele", apuntó duramente Carmiña contra la producción de "Gran Hermano". "Acá las víctimas somos Mavinga y yo de parte de la producción", cerró la exjugadora.

Carmiña Masi denunció a la producción de "Gran Hermano".

En una historia posterior, Carmiña Masi acusó al programa de no pagarle el sueldo. "Necesito un abogado. Si alguien me puede ayudar con eso para cobrar lo de Telefe/GH, que desde febrero nunca me pudieron pagar y no sé por qué", escribió en sus redes.