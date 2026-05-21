Mavinga dejó afuera a Carmiña de "Gran Hermano" y ambas realizaron explosivos descargos en las redes: "Asqueada..."

Este miércoles se llevó a cabo una de las instancias más esperadas en "Gran Hermano: Generación Dorada": el repechaje. Para sorpresa de los fanáticos, en plena gala, "Big" anunció que para que Carmiña Masi pueda reingresar a la casa, Jenny Mavinga debía darle su consentimiento. Sin embargo, la participante africana no lo aprobó y se desató una fuerte polémica.

El conflicto entre las concursantes se remonta a semanas atrás cuando en el propio reality de Telefe, donde la jugadora oriunda de Paraguay realizó comentarios racistas en contra de su compañera y fue expulsada por "El Supremo". A pesar de que las "hermanitas" hicieron las paces, Mavinga decidió no darle una segunda oportunidad en la competencia. "Yo ya la perdoné, pero no", indicó.

La situación provocó el enojo de Carmiña, quien después de la gala utilizó sus redes sociales para lanzar durísimas críticas contra la dinámica elegida por el programa. "¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor, lecciones de moral a mí no. Vos no sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, pero que decida Mavinga'. Conmigo no", escribió la ex participante.

Más tarde, la comunicadora redobló la apuesta con otro mensaje cargado de enojo. "Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estú***", disparó, apuntando nuevamente contra la producción del ciclo de Telefe.

Mavinga y Carmiña en el repechaje de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

La situación generó además una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Jenny, otros atacaron a la participante congoleña por impedir el regreso de su compañera. El episodio volvió a poner sobre la mesa los límites de los realities y el rol que tienen los fandoms en este tipo de conflictos.

Horas después, Mavinga decidió romper el silencio y explicar por qué eligió negarle el ingreso a Carmiña. "Los dichos fueron muy fuertes. La perdoné, sí, pero hice lo que me dictó mi corazón", expresó la jugadora, intentando dejar en claro que no actuó por revancha.

El descargo de Carmña en redes. (Foto: Instagram/ @carmimasi).

Además, contó que la decisión de la producción la tomó completamente por sorpresa. "Miré a la tribuna para saber qué pensaba mi marido pero él me dijo que hiciera lo que sentía. Ahí fue que vi a la gente y empecé a pensar en los comentarios horribles que yo recibo por los dichos de Carmiña, me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por dichos horribles... no lo pueden imaginar", relató.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación final sobre la charla que mantuvo con la periodista paraguaya después de la gala. "Carmiña por suerte lo entendió, me dijo que si decía que sí, ella decía que no. Y que no le había gustado el lugar en el que me pusieron y listo", cerró.