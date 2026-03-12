Carmiña de "Gran Hermano" le pidió disculpas a la familia de Mavinga, pero el marido de la participante no se las aceptó: "No son sinceras..."

Los comentarios racistas de Carmiña Masi suscitaron un fuerte debate tanto dentro como fuera de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". Tras su expulsión del reality, la conductora de Paraguay se hizo presente en el estudio de Telefe para el debate. Allí le pidió disculpas a la familia de Jennifer Mavinga, pero no se las aceptaron.

Antes de responder las preguntas de los analistas, Carmiña reconoció su error ante la tribuna de Mavinga al disculparse con los seres queridos de su compañera.

"Así como le pedí a Mavinga, también les pido disculpas a ustedes. No tengo justificación, hay chistes que no se dicen. Me costó la expulsión de Gran Hermano, por eso les pido disculpas y lo voy a hacer las veces que lo tenga que hacer. Ojalá las acepten", expresó la periodista.

Carmiña fue expulsada de "Gran Hermano" por sus dichos racistas hacia Mavinga.

Acto seguido, Santiago del Moro le cedió la palabra a Diego, el marido de la mujer oriunda de El Congo. "Por mi parte, no acepto las disculpas. No me pareció sincera la manera en que salió de la casa, una manera altanera y soberbia, como si estuviera saliendo por la puerta grande y salió por la puerta de atrás", sostuvo el hombre.

Y se mantuvo firme en su postura contra la exparticipante de "Gran Hermano": "No me resultan sinceras tus disculpas, no me llegan. Veo que estás pidiendo disculpas para un reality y no me parece que represente lo que realmente pensas".