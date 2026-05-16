Horóscopo: los signos más narcisistas, que miran más su propio ombligo y ni se dan cuenta

La astrología traza caminos. El destino de cada signo se escribe entre virtudes y sombras. En el mapa estelar, algunos brillan por su generosidad, otros por su humildad. Este horóscopo especial revela los signos que sean más egocéntricos y también menciona los signos que son más humildes, esos que ponen al otro primero sin hacer ruido. Pero hoy el foco está en los cuatro narcisistas del zodiaco. Esa gente que convierte cualquier conversación en un monólogo sobre sus logros, su belleza o sus dramas. Mirarse al espejo les resulta adictivo. Reconocer errores, una rareza. Acá, una guía para entenderlos... y sobrevivirlos.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Rey o reina de la selva zodiacal. Leo nació con un cartel de "miráme" clavado en la frente. Necesita aplausos como el aire. Su narcisismo no es maldad: es pura necesidad de confirmación externa. Cuando no recibe halagos, se frustra o se enoja. Para lidiar con un Leo, dale reconocimiento sincero pero marcá límites. No alimentes el monstruo con mentiras. Si es Leo quien lee esto, recordá: el mundo no gira alrededor tuyo, aunque te cueste aceptarlo.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries compite hasta por bajar la tapa del inodoro. Su ego se infla cada vez que gana. Y necesita ganar siempre. El narcisismo de Aries aparece en esa incapacidad para escuchar al otro. Siempre tiene una historia mejor, un logro más grande. Para lidiar con él, no entres en la pelea. Validá su pasión, pero no le des el micrófono eterno. Si sos Aries, frená un segundo. Escuchar no te vuelve débil. Te hace humano.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis no se quiere a sí mismo: se ama. Su narcisismo es más sutil. Aparece cuando cambia de opinión tres veces en cinco minutos y espera que todos lo sigan. Cree que su inteligencia supera a la del resto. Por eso, habla sin parar. Para lidiar con un Géminis, poné reglas claras en la conversación. No lo dejes monopolizar el diálogo. Si sos Géminis, recordá que la gente también tiene ideas brillantes.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario se cree el dueño de la verdad absoluta. Su narcisismo viaja con disfraz de sabio. Él sabe lo que te conviene. Él vivió experiencias que vos ni imaginás. Y te lo recuerda cada dos minutos. Para lidiar con un Sagitario, no intentes razonar con datos. Usá el humor. Desarmá su soberbia con una risa. Si sos vos el sagitariano, largá el manual de cómo vivir.

Los humildes (contraste breve)

Para cerrar, los signos que tiran para el otro lado. Piscis pone al mundo antes que su ombligo. Virgo sirve sin esperar fotos. Tauro construye sin fanfarrias. Libra busca equilibrio, no reflectores. Esos cuatro enseñan que el tamaño del ego no mide el valor de una persona.