"La Peña de Morfi": quiénes son los invitados del domingo 17 de mayo

El domingo 17 de mayo Telefe prepara una nueva edición de "La Peña de Morfi". El programa que combina música, humor y gastronomía vuelve a la pantalla desde las 13:30 horas con Carina Zampini y Diego Leuco, nuevamente para enfrentarse a la mesa de Juana Viale. Y la grilla de invitados promete variedad de géneros y generaciones.

La noticia más picante de la jornada llega por el lado de La Pulpería. Ese segmento del ciclo, donde una celebridad se sienta a la mesa para contar anécdotas personales, tendrá esta vez a Lucila "La Tora" Villar. La ex participante de "Gran Hermano", que salió de la casa más famosa del país convertida en fenómeno de redes, ahora se sentará frente a los conductores para soltar alguna que otra historia inédita. La Tora, con su estilo frontal y sin filtro, ya generó polémica dentro y fuera del reality. Su presencia en La Peña de Morfi suma un condimento extra a una mesa que ya de por sí viene cargada.

Pero la música es el plato principal de este domingo. El Polaco, uno de los máximos referentes de la cumbia argentina, dirá presente. El cantante, que atravesó altibajos personales y profesionales en los últimos años, sigue siendo un nombre de peso en el género. Su recorrido incluye hits que marcaron una época y una base de fans que lo sigue a donde vaya. En La Peña, seguramente repase algunos de esos temas y cuente cómo vive este presente artístico.

La juventud también tendrá su espacio con Valentino Merlo. Este rosarino se convirtió en una verdadera revelación en el último tiempo. Su estilo fresco y sus letras pegadizas lo posicionan como una de las promesas de la nueva música argentina. Compartir escenario con figuras consagradas como El Polaco no es poca cosa. Para él, esta presentación en Telefe representa un escalón más en una carrera que recién empieza.

Del lado del folklore, la noche contará con dos emblemas. Teresa Parodi, cantautora y ex ministra de Cultura de la Nación, lleva décadas defendiendo la música de raíz. Su voz, su poesía y su compromiso con las causas populares la convirtieron en una referente indiscutida. La acompañará Lázaro Caballero, otro nombre clave del género. La duela promete un momento de emoción pura.

Y, como cada domingo, La Peña de Morfi no sería lo mismo sin sus platos y sus columnistas fijos. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas. El humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y El Turco Husaín estará con la información deportiva, un clásico que ningún domingo puede faltar.

Resta ver cómo se comporta la audiencia este domingo. La competencia en la franja del mediodía es feroz, con Juana Viale y sus almuerzos. Pero "La Peña de Morfi" construyó una identidad propia que la hace resistente. Con esta grilla de invitados, todo indica que el ciclo volverá a quedar entre lo más visto del día. Los conductores, los músicos, los humoristas y la Tora. Una mesa servida para el rating.