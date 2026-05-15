Mirtha Legrad y Susana Giménez, en duda para los Premios Martín Fierro de TV Abierta: las divas no confirmaron su asistencia a la gala

El nombre de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena; esta vez por una posible ausencia que ya genera ruido en el ambiente artístico. La diva, histórica figura de la pantalla chica, estaría evaluando no asistir a la ceremonia de la entrega de los Premios Martín Fierro de TV Abierta que entregará APTRA en la gala del próximo lunes que se llevará a cabo en el Hilton y será transmitida por Telefe.

Infidentes que nunca faltan aseguran que "Chiquita" tiene deseos de ir; sin embargo, su médico clínico personal le puso una condición y es que, si la temperatura es menor a los 10 grados, no la autoriza ir.

Los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta serán el lunes 18 de mayo y se transmitirán por Telefe.

Marcela Tinayre, su hija se puso firme y el viernes 15 de mayo en una reunión en su piso de Avenida del Libertador coincidió con el facultativo. Sucede que hace diez días Mirtha salió de una fuerte bronquitis que la obligó a permanecer en reposo durante tres semanas, de modo que, por prevención, ya que el aire acondicionado del salón puede provocarle una recaída, lo conveniente es que no acuda.

Por otra parte, si el clima es óptimo, ingresaría al hotel por un acceso directo para no tomar frío en el trayecto de la alfombra roja. De todas maneras, este viernes grabó el programa que el sábado a la noche sale al aire por la pantalla de El Trece y se la vio muy animada, además de recuperada.

En cuanto a Susana Giménez, también es dudosa su asistencia. En una nota rápida que le hizo el periodista Gustavo Descalzi desde Uruguay, ya que está instalada en su residencia de Punta del Este, fue categórica. "Yo no trabajé el año, así que no estoy nominada en nada, ¿para qué voy a ir?". Por otro lado, desde el canal que la tiene contratada son optimistas y dicen que puede dar un volantazo y cambiar de opinión. Luis Ventura también opinó: "La espero, sé que va a venir".