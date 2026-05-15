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FARÁNDULA

Charlotte Caniggia ingresaría a "Gran Hermano" en el repechaje: "Cerró su participación"

Una versión indica que la hermana de Alex Caniggia entraría al reality de Telefe el próximo miércoles como nueva figura del programa. ¡Enterate más, en la nota!

El miércoles 20 de mayo, luego de la gala de eliminación, habrá repechaje en "Gran Hermano Generación Dorada", en vivo, por la pantalla de Telefe. En ese sentido, circularon varios nombres de exparticipantes que podrían volver, pero también de famosos que podrían sumarse al reality conducido por Santiago del Moro. Después de que se hablara de More Rial, ahora se rumorea que podría ingresar Charlotte Caniggia a la competencia.

La cuenta de Instagram "Mundo famosos" fue quien dio la primicia de la posible entrada de la hija de Mariana Nanis y Claudio Paul Caniggia: "Cerró su participación e ingresa el próximo miércoles a Gran Hermano".

Charlotte Caniggia se sumaría a "Gran Hermano Generación Dorada". (Instagram/@mundofamososok).
Charlotte Caniggia se sumaría a "Gran Hermano Generación Dorada". (Instagram/@mundofamososok).

En esa línea, Ángel de Brito, conductor de "LAM" (América TV) señaló en la red social de X (antes Twitter) a las "favoritas" para el repechaje. A saber: Andrea del Boca, Yisela "Yipio" Pintos, Sol Abraham y Carmiña Masi.

Otro rumor indica que entrarían cuatro participantes "viejos" y otros cuatro en carácter de nuevos. Sin embargo, hasta el momento no hay alguna confirmación oficial. 

En historias de Instagram, Santiago del Moro anticipó lo que ocurrirá en los próximos días. "Domingo gala de eliminación y próximo miércoles entran exs + nuevos + golden tickets. "Prepárense", escribió el conductor de "Gran Hermano", adelantando varios ingresos.

El comunicado de Santiago del Moro sobre "Gran Hermano". (Instgram/@santidelmoro).
El comunicado de Santiago del Moro sobre "Gran Hermano". (Instgram/@santidelmoro).

De cara al repechaje, la casa de "GH" se quedará con 12 jugadores en total. El lunes 18 y martes 19 de mayo no se emitirá el programa debido a dos eventos televisivos: los Premios Martín Fierro de TV Abierta y el partido de Boca Juniors y Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores. 

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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