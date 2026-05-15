Yanina Screpante, con custodia policial y amenazas tras perder el juicio millonario contra el Pocho Lavezzi: "Muy asustada..."

Yanina Screpante atraviesa un mal momento. Primero, la Justicia le dio la derecha a Ezequiel "Pocho" Lavezzi en el juicio millonario que ella inició. Mientras el exfutbolista contaba su historia de vida en una entrevista, Yanina no solo perdió el reclamo de 17 millones de dólares por el tiempo que fueron pareja, sino que ahora debe pagar las costas del juicio: nada menos que 3 millones de dólares. Pero eso no es todo. Encima, recibió amenazas de muerte.

La información trascendió este jueves en "Intrusos", el ciclo de América TV. La periodista Natalie Weber contó al aire la delicada situación que atraviesa la ex pareja del exfutbolista. "Ella está desde el viernes con policía en la puerta porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte a su celular. Está pasando una situación bastante compleja", detalló Weber. Y agregó: "Yanina está muy angustiada, muy asustada".

El fallo judicial cayó como un baldazo de agua fría. Screpante había demandado a Lavezzi por una compensación económica millonaria. Su argumento: el tiempo compartido, el desgaste personal y una promesa de donación económica.

Según contó Weber en el programa: "El Pocho en su momento, antes de separarse, le habría dicho que le iba a dar en donación 1 millón y medio de dólares". Yanina habría pedido ponerlo por escrito: "Firmemos un documento que diga que yo voy a percibir ese monto". Ella lo firmó, pero finalmente nunca recibió esa plata. En primera instancia, la Justicia le dio la razón a él.

Ahora, el equipo de abogados de Screpante prepara una apelación. No se conforman con el fallo adverso. Pero mientras tanto, la vida cotidiana de la mediática se volvió un infierno. Las amenazas de muerte llegaron a su teléfono celular. No fueron una, sino dos. Por eso, desde el viernes pasado tiene custodia policial en la puerta de su casa. La angustia y el miedo, según describió Weber, la tienen al borde.

Luego de que Rodrigo Lussich consultara si las amenazas están relacionadas a la noticia del juicio, Natalie Weber fue cauta: "No se sabe si es a raíz de lo de Pocho", sostuvo.

Este caso expone una faceta poco visible del mundo del espectáculo. Detrás de las fotos en redes sociales y los viajes lujosos, hay disputas legales que pueden arruinar a una persona. La historia de Yanina Screpante muestra cómo una separación mediática no termina con un posteo de despedida, sino que a veces sigue en tribunales durante años.

Y cuando la sentencia es adversa, el golpe es doble: económico y anímico. Pero las amenazas de muerte agregan un nivel de gravedad que ya no pertenece al terreno de la farándula, sino al del derecho penal. Ningún juicio, por más millonario que sea, justifica poner en riesgo la vida de alguien. La policía en la puerta no es un dato menor: es la prueba de que el conflicto se desbordó.

Mientras tanto, el "Pocho" Lavezzi transita su propia batalla, aunque en otro ring. Hace una semana, el exfutbolista habló en Olga sobre su lucha contra las adicciones. Dijo: "Me interné, estuve pasándola, curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que la notaba que no tenía nada que ver con mi palo, y, bueno, todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino, y decís, no quiero esto".