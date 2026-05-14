"Gran Hermano Generación Dorada": qué participante se salvó de la gala de eliminación de este domingo 17 de mayo

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), este jueves 14 de mayo, Santiago del Moro reveló el nombre del único participante que fue salvado por el voto telefónico y, por ende, bajó de la placa "mixta".

En el programa anterior, después de la doble eliminación, quedaron en placa seis participantes: Danelik, Tamara, Eduardo, Juani Car, Zunino y Luana.

Sin embargo, tal como anticipó Santiago del Moro en historias de Instagram, una participante subió a placa por sanción del "Big". Se trata de Cinzia, quien fue "castigada" por brindar información del afuera.

Cinzia quedó en placa en "Gran Hermano" por hablar del afuera.

Finalmente, Del Moro dio a conocer que Juani Car era el salvado de la noche. El actor de "La sociedad de la nieve" fue quien más votos recibió durante la votación positiva.

A partir de ese momento se abrió la placa negativa para Danelik, Tamara, Eduardo, Zunino, Luana y Cinzia.

La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

Cabe recordar que la gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" será este domingo, porque el lunes 18 de mayo Telefe emitirá los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta.