Fuerte cruce entre Cinzia y Emanuel por el triste cumpleaños que pasó en "Gran Hermano": "Lo hizo a propósito..."

La ilusión del cumpleaños se transformó en llanto dentro de "Gran Hermano". La misma noche de una eliminación masiva por "placa planta", Cinzia culpó a Emanuel por una sanción que, según ella, le arruinó la celebración. "Lo hizo a propósito", disparó entre lágrimas, mientras la casa se partía entre reclamos y disculpas.

La noche más esperada para Cinzia Francischiello terminó siendo un baldazo de agua fría. La participante cumplía años en la casa más famosa del país y soñaba con torta, bailar hasta tarde y algún que otro gustito en la comida. Pero todo se vino abajo cuando confirmaron la noticia: por una sanción colectiva, el festejo quedaba reducido a una simple torta, sin ningún otro lujo. ¿El responsable según el resto? Emanuel Di Gioia.

Resulta que la producción del reality detectó que Emanuel volvió a esconder comida fuera de la cocina. Ya lo habían advertido antes, pero el tipo insistió. La penalización fue clara: reducción del presupuesto semanal para alimentos y nada de celebraciones especiales durante varios días. Justo en el medio de esa restricción cayó el cumpleaños número veintiséis de Cinzia.

Manuel Ibero fue el que le dio el batacazo. "Te cagó el cumpleaños, va a ser solo la torta", le tiró, sin vueltas. La cara de Cinzia cambió al instante. "No me digas eso que me pongo re mal", contestó con la voz entrecortada. Preguntó dos o tres veces si era posta, como buscando que alguien le dijera que era un chiste. Pero no. La sanción estaba firme. Y ahí nomás se largó a llorar. "Es muy triste", repetía mientras los demás la rodeaban para consolarla.

Pero la cosa no quedó en lagrimones. La bronca se volcó toda contra Emanuel. Cinzia no se guardó nada: "Yo siempre soñé con pasar mi cumple acá adentro. Para mí que lo hizo a propósito", largó con los ojos llorosos y el dedo apuntándolo. La acusación corrió por toda la casa. Algunos compañeros le dieron la derecha, otros intentaron calmar las aguas, pero el daño ya estaba hecho.

Emanuel, lejos de pedir perdón como la gente, salió con una frase que calentó más el ambiente. "Más no puede hacer", dijo, como si la sanción fuera cosa del destino y no de sus manoseadas. Esa indiferencia terminó de sacar a Cinzia. Le gritó "garca y cobarde" y, en un arranque de furia, le tiró las piezas del Jenga que el tipo estaba jugando con Eduardo Carrera. Un papelón. Emanuel, esta vez, prefrió hacer la plancha y no responder. Quizás entendió que cualquier palabra lo hundía más.

Más allá del cumpleaños arruinado, este cruce destapa algo más profundo. La convivencia dentro de Gran Hermano ya venía crujiendo desde hacía semanas. En la cena del domingo 10 de abril, con Santiago del Moro de testigo, Cinzia ya había calificado a Emanuel de "narcisista, machista y cag...". También lo acusó de armarse de "guardaespaldas" para protegerse y de exponer a los demás. Todo un diagnóstico. Emanuel, en esa ocasión, le respondió con un "ella ya perdió", minimizando el conflicto y desviando la atención.

En el fondo, este tipo de conflictos son el motor del reality. Sin emociones al límite, sin traiciones o sanciones que parten al medio la convivencia, el programa perdería chispa. Pero para los que están adentro, la cosa es real. Cinzia no va a recuperar su festejo. Y Emanuel, más allá de si lo hizo con mala intención o por puro colgado, cargará con la fama de ser el que le pinchó el globo a la cumpleañera.