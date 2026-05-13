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FARÁNDULA

Carolina Ramírez, actriz de "En el barro", habló de la China Suárez y de su admiración hacia María Becerra: "Me duele mucho cómo..."

En la alfombra roja de los Premios Platino 2026, la actriz colombiana detalló que formará parte del elenco de la nueva temporada del spin-off de "El Marginal". Además, dio a conocer qué impresión tiene de la actriz y cantante argentinas. ¡Mirá!

Carolina Ramírez es una actriz colombiana, consagrada mundialmente por su personaje en "La reina del flow", que también integra el elenco de "En el barro" (Netflix). En la alfombra roja de los Premios Latino 2026, la artista habló sobre su participación en la tercera temporada del spin-off de "El marginal", así como de su impresión de Eugenia "La China" Suárez y su admiración hacia María Becerra, sus colegas argentinas.

Embarazada de 38 semanas, Carolina -quien interpreta a Yael en la producción de Underground- brilló con su linda panza. Consultada por Maite Peñoñori sobre los prejuicios alrededor del trabajo de la China, la artista repartió elogios hacia la actriz: "Es un amor, es una mujer increíble, una mamá increíble, una compañera generosa, divertida...".

Carolina Ramírez interpreta a Yael en "En el barro". (Instagram/@carocali).
Carolina Ramírez interpreta a Yael en "En el barro". (Instagram/@carocali).

Incluso, fue más allá al sentar postura por el tratamiento mediático que recibe la novia de Mauro Icardi: "Yo la verdad que no la conocía y me duele mucho cómo la destratan en los medios, cómo se vuelve tema y comidilla una persona que, de verdad, tiene tanta humanidad".

Respecto a María Becerra, quien, a diferencia de la China Suárez, estará de regreso en la serie con su personaje de Cleo, Carolina Ramírez enfatizó que estaba "muy feliz y emocionada" de trabajar junto a la cantante argentina. "Es una artista que admiro un montón", destacó.

Por último, la actriz afirmó que "En el barro" retomará las grabaciones, pero que ella se sumará después debido al estado avanzado de su embarazo. "Me dieron la oportunidad de esperarme, así que estoy muy feliz porque voy a poder juntarme y reunirme nuevamente con el grupo un poquito más adelante, pero sí ahí voy a estar", concluyó la artista.

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