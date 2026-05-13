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FARÁNDULA

Las conductoras de Crónica confirman que los accesorios son clave para elevar cualquier look

Rosanna González, Liliana Caruso y Amalia Díaz Guiñazú eligieron joyas, cinturones y detalles sofisticados que aportaron personalidad y glamour a sus outfits. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

Los accesorios pisan fuerte en las tendencias 2026 y se convierten en aliados clave para potenciar cualquier look. Con estilismos sofisticados y detalles cuidadosamente elegidos, las conductoras de Crónica demostraron que los detalles pueden hacer toda la diferencia frente a cámara.

Rosanna González

Rosanna González apostó por una combinación sofisticada en tonos intensos y sumó un maxi collar dorado que se llevó todas las miradas. La pieza destacó sobre la camisa satinada y aportó brillo, elegancia y mucha personalidad a un outfit clásico con aire moderno.

Liliana Caruso

Liliana Caruso eligió un vestido azul ajustado con mangas estructuradas y lo acompañó con un cinturón fino que marcó la silueta de manera delicada. Las plataformas nude completaron el conjunto con equilibrio y le dieron un toque refinado ideal para un look femenino y actual.

Amalia Díaz Guiñazú

Por su parte, Amalia Díaz Guiñazú sorprendió con accesorios protagonistas que elevaron su estilismo monocromático. Los aros largos metálicos aportaron impacto visual y glamour, mientras el collar minimalista equilibró el outfit con una estética chic y muy canchera.

Una vez más, las figuras de Crónica dejaron en claro que los complementos son fundamentales para actualizar cualquier conjunto. Joyas, cinturones y detalles estratégicos dominan la moda actual y se consolidan como el recurso fashion favorito para transformar looks simples en apuestas sofisticadas.

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