Horóscopo: los 4 signos que explotan de ira rápidamente

El destino de cada persona está marcado por las estrellas, pero la forma de reaccionar ante las tormentas depende del signo. El horóscopo no solo anticipa el amor o el dinero, sino también los arrebatos de carácter. En esta nota, la astrología revela cuáles son los signos más temperamentales (esos que largan chispas con una palabra fuera de lugar), a diferencia de los signos que son más pacientes (los que cuentan hasta mil antes de saltar). Hoy nos enfocamos en los primeros: el podio de la furia rápida, esos que no tienen termómetro entre el enojo y la explosión.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries no piensa, larga. El motivo del enojo rápido es su propio motor de impulsos: cualquier demora, una contradicción o que le lleven la contra lo enciende como fósforo. La cabeza le calienta antes que la razón. La afecta en relaciones personales y laborales, porque mete el pie después de ladrar. El consejo: contar tres segundos antes de abrir la boca. Usar el cuerpo: salir a caminar o hacer ejercicio para bajar la adrenalina. Aprender que no toda batalla merece una guerra.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro se enoja rápido cuando le tocan la comodidad. Motivo: alguien le cambia los planes, le mueve las cosas de lugar o le exige rapidez. Ese toro se pone tieso y larga un bramido. La afecta con contracturas en el cuello y mala digestión por acumular bronca. El consejo: respirar hondo y recordar que la flexibilidad no es debilidad. Buscar un espacio tranquilo para procesar la molestia antes de responder. No todo cambio es una amenaza; a veces, el movimiento le trae algo bueno.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo se enciende rápido cuando siente que no le dan el lugar que merece. Motivo: lo ignoran, le suspenden un elogio o alguien le roba el protagonismo. El orgullo le arde y explota con un rugido que se escucha en toda la cuadra. La afecta en el corazón simbólico y real: taquicardias por bronca contenida que se transforma en show. El consejo: bajar la melena y preguntarse si vale la pena el escándalo. Practicar el arte de soltar: no todos los aplausos son necesarios.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio se enoja rápido cuando percibe traición o deslealtad, aunque sea mínima. Motivo: una mentira piadosa, un secreto contado o una mirada falsa. El aguijón sale sin aviso. La afecta guardando rencor adentro, lo que deriva en úlceras o insomnio. El consejo: soltar el veneno a través de la escritura o el diálogo directo. No acumular. Aprender que no todo el mundo mide la lealtad con su misma vara. Antes de picar, tomar distancia y evaluar si la herida fue real o imaginada.