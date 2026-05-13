Marcelo Tinelli confirmó el regreso del "Bailando": la foto con Ángel de Brito que revolucionó las redes

En medio de su gran presente personal junto a Rossana Almeyda, Marcelo Tinelli también se prepara para regresar con todo a la televisión y al streaming. Luego de que trascendiera que trabaja en un nuevo programa de stream, el conductor sorprendió al confirmar junto a Ángel de Brito el regreso de "El Bailando".

La noticia salió a la luz a través de una publicación en Instagram que rápidamente explotó entre los fanáticos del certamen. En la imagen se los puede ver a los presentadores posando juntos y sonriendo frente a cámara, alimentando las expectativas por el regreso del formato más emblemático de la televisión argentina.

"Vuelve el Bailando", escribió Marcelo junto a la postal que compartió en sus historias de Instagram. Aunque no dio precisiones, el mensaje alcanzó para revolucionar al mundo del espectáculo.

En las últimas semanas ya habían circulado distintos rumores sobre una posible vuelta del ciclo creado por Tinelli. Incluso, el propio Ángel había jugado con esa posibilidad durante una emisión de Bondi, donde bromeó con la idea de conducir el certamen junto a Laurita Fernández.

El posteo de Marcelo Tinelli sobre el regreso de "El Bailando". (Foto: Instagram/ @marcelotinelli).

La publicación de los conductores terminó despejando cualquier tipo de especulación y confirmó que el clásico programa de baile volverá a tener una nueva edición. Ahora, la gran incógnita pasa por conocer más detalles de la temporada: qué canal lo transmitirá, quién estará al frente de la conducción, qué figuras ocuparán el jurado y qué famosos aceptarán el desafío de volver a la pista más famosa de la televisión argentina.