Tras separarse de Pampita, reapareció Martín Pepa con la peor de las ondas: "Es un maleducado..."

Martín Pepa pisó de nuevo la Argentina después de la confirmada separación de Pampita. Tras un supuesto gesto polémico de la modelo, un cronista de "LAM" le hizo varias preguntas sobre la ruptura, la familia y un posible regreso. Pero el polista tuvo una posición férrea que causó indignación.

El final del noviazgo entre Pampita y Martín Pepa sigue dando tela para cortar. Y esta vez el foco se corrió de la modelo para posarse en el polista, que reapareció en la escena pública con una actitud que generó todo tipo de comentarios. Las cámaras de "LAM" (América TV) lo captaron en el aeropuerto cuando llegaba al país, después de que la conductora confirmara oficialmente la separación. Lo que se vio fue a un Pepa hermético, de ojos al frente, caminando derecho hacia la camioneta que lo esperaba.

El cronista del ciclo de Ángel de Brito no perdió el tiempo. Apenas lo tuvo a tiro, largó una seguidilla de preguntas que cualquier periodista con hambre de primicia haría: "Pampita confirmó la separación. ¿A qué se debe tu visita? ¿Tu intención es reconquistarla? ¿Qué pasó con tu familia y ella? ¿Pudieron hablar? ¿La escuchaste cuando dijo que sos un amor de persona?". Todo con un tono de respeto, pero directo al hueso. La respuesta de Pepa fue una sola: nada. Ni un gesto, ni un "no quiero hablar", ni un "gracias, chicos". Siguió de largo como si el cronista fuera invisible.

Esa imagen caliente prendió la mecha en el piso de LAM. Apenas mostraron el video, Pilar Smith no se guardó nada: "Es un maleducado. Saliste con Pampita, mi amor. Tenés que por lo menos decir: ‘No quiero hablar, chicos, muchas gracias'". Ángel de Brito, más cauto, intentó bajar la espuma: "Recién bajó del avión". Pero Smith no cedió un centímetro: repitió el diagnóstico: "Es un maleducado".

Del otro lado, Carolina Molinari puso una mirada más fría: "Él nunca habló. ¿Por qué hablaría ahora? Si hubiese hablado, estaríamos diciendo que se está colgando de Pampita". Fefe Bongiorno, por su parte, abrió el debate con una reflexión de fondo: "En una separación, cuando habla el entorno del hombre, siempre dicen que la mujer es una pesada. No digo que Pampita sea una santa, pero no puede ser que la versión siempre sea que las minas son intensas".

El contraste con Pampita no podía ser más fuerte. La modelo, cuando le tocó poner la cara, no se escondió. Agarró el micrófono y fue clara: "Es verdad. Estoy separada". Pero enseguida pidió que no ensuciaran a nadie: "Martín es un amor de persona. Yo lo adoro. Mi familia también lo ama. No puede ser más bueno". Sobre el motivo del final, Pampita tiró la posta: "La distancia no la podemos negar. Le pusimos toda la voluntad del mundo, pero igual sigue siendo difícil". Y cerró con una frase que deja picando: "Nada es fracaso. El tiempo vivido nunca es algo de lo que me arrepiento".

Este cruce de silencios y palabras muestra dos formas opuestas de gestionar la fama después de una ruptura. Por un lado, Pampita, veterana en el manejo de los medios, elige la transparencia estratégica: habla lo justo, tapa los detalles íntimos pero regala una frase cálida para su ex. Eso la deja como una mina grande, sin rencor, y además desactiva cualquier versión trucha que pueda circular.

Por el otro lado, Martín Pepa, que no es un personero de los medios, se protege con el silencio. Pero ese silencio, en la tele, se lee como mala educación o soberbia. El problema es que el público interpreta todo: una mueca, un paso más rápido, una mano en el bolsillo. En la Argentina del espectáculo, no decir nada también es decir mucho.