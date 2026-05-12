Joaquín Furriel estuvo presente en la Marcha Federal Universitaria: "Pude estudiar gracias a la universidad pública"

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo la Marcha Federal Universitaria, que exige por cuarta vez consecutiva el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Actores, actrices, artistas y personalidades de la cultura convocaron a movilizarse a través de un video institucional de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), mientras que otros mostraron adherencias en redes sociales. En ese sentido, Joaquín Furriel estuvo presente en la movilización y desde allí destacó cómo la formación universitaria fue fundamental para impulsar su carrera actoral.

"Es mi primera marcha en bastantes años. Di otras marchas en otras épocas de mi vida. Recuerdo la reforma educativa en la década de los noventa. Yo soy egresado de la UNA, conozco muchos docentes, conozco rectores, trabajo con muchos colegas que son docentes en la universidad", comenzó diciendo Furriel en diálogo con La Nación+, donde le preguntaron por qué decidió marchar en el día de la fecha.

Y ahondó en su propia experiencia: "Si hay algo en lo que creo, porque me cambió la vida, es en la universidad pública. Soy un pibe del Conurbano, que quería estudiar actuación y no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado". "Gracias a la universidad pude estudiar y pude hacer la carrera. Fueron cinco años maravillosos", destacó el actor con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

"Tengo una formación ecléctica, llena de valores profesionales y éticos. Conocí mucha gente", sugirió enumerando Joaquín Furriel las bondades de la universidad pública. Y destacó: "Yo sé lo que una universidad pública, gratuita y de calidad le da a una persona porque en mi cuerpo lo viví. Todo mi laburo privado, acá y en otros países, lo hice gracias a la formación que me dio la universidad".

Y finalizó:"Me gustan los países que tienen educación pública. Confío en que es la mejor manera de que la sociedad sea cada vez más equitativa, donde las discusiones sean cada vez más interesantes. Más allá del gobierno que toque, quiero acompañar porque creo en la educación, porque ha cambiado mi vida y espero que se la cambie a muchísimos argentinos y argentinas. Me parece que es algo vital".