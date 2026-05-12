Lali Espósito respaldó la Marcha Federal Universitaria con un contundente mensaje en redes: "Hay millones de historias y motivos..."

Este martes 12 de mayo se llevará adelante la Marcha Federal Universitaria para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, y al igual que otros artistas y figuras públicas, Lali Espósito se sumó a la convocatoria desde sus redes sociales y compartió un contundente mensaje de apoyo.

Durante las últimas horas, distintas plataformas se llenaron de fotos, videos e ilustraciones convocando a participar de la movilización, la cuarta que se organiza desde la asunción de Javier Milei como presidente. Lejos de mantenerse al margen, la cantante respaldó el pedido impulsado por estudiantes, docentes e investigadores y reafirmó su postura crítica frente al Gobierno.

La artista compartió en sus historias de Instagram una publicación de la Universidad de Buenos Aires dirigida a la Casa Rosada. "Para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, que garantiza el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios docentes y no docentes", expresaba el comunicado difundido por la institución.

Además, Lali Espósito acompañó el posteo con una reflexión personal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. "Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender la Universidad Pública y lo que representa, sobre todo hoy, la marcha", escribió la intérprete en su cuenta oficial.

Las publicaciones de Lali Espósito sobre la Marcha Federal Universitaria. (Foto: Instagram/ @lali).

Entre los principales reclamos de la movilización de este martes 12 de mayo aparecen el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de aplicación de fallos judiciales vinculados a salarios y becas, además del fuerte ajuste presupuestario que atraviesa el sector. Las organizaciones convocantes advierten que la situación económica de las universidades públicas se agravó en los últimos meses y aseguran que, hasta ahora, no hubo respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.