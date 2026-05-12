Flor Peña apuntó contra Santiago Del Moro para defender a Marley: "No lo trata..."

Tras el ácido comentario de Flor Peña sobre los Martín Fierro, otra vez salió con los tapones puestos a defender a Marley, furiosa porque no lo nominaron como mejor conductor. Y de paso le pegó a Santiago del Moro con una terrible acusación. Polémica pura.

Flor Peña defendió a Marley y le pegó a Santiago del Moro

La previa de los Martín Fierro ya tiene chispa. Y no precisamente por las ternas. Flor Peña soltó la lengua en una entrevista con Intrusos y armó un escándalo: salió a bancar a Marley, que este año se quedó afuera de las nominaciones, y cargó sin vueltas contra Santiago del Moro.

"Siempre me pareció injusto que no esté nominado", arrancó la actriz, con esa bronca que maneja como nadie. Y remató con una frase de esas que duelen: "nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él". Sin nombres, pero con puntería. Porque en el medio del canal, todos saben de quién habla.

Pero Flor no se quedó ahí. Fue derechito a lo que muchos piensan en voz baja y pocos se animan a decir bien fuerte: los Martín Fierro perdieron magia. "Siempre ganan los mismos, me parece aburrido", largó. Y comparó: antes las ternas eran reñidas, había actores y actrices de verdad, te daban nervios. Ahora, según ella, los premios sirven más para llenar la sala de famosos que para reconocer laburo. "Se lo reparten entre los canales", sentenció. Duro.

Y acá viene lo jugoso. Cuando le preguntaron por la relación entre Marley y Del Moro, Flor no titubeó. "Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien", afirmó. Y dio detalles de ojo clínico: "Lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda". Para ella, hay un "no sé qué pica tiene" que se nota en cámara. Y diferenció estilos: "Marley es extrovertido, gracioso, cercano. Del Moro es impenetrable, lejano, no sabemos quién es".

Eso sí: aclaró que Marley no pidió esta defensa. "Él se caga de risa, fui yo", dijo. Y reconoció que a su colega "lo odian". Pero ella no se calla. Amiga, leal y con la lengua suelta.

Lo que dijo Flor Peña no es un simple chimento de living. Es un termómetro de dos grietas que vienen creciendo en la tele argentina. Por un lado, la queja por los premios: ¿los Martín Fierro siguen siendo un espejo fiel de la calidad o mutaron en una rueda de favores entre canales? Cada vez más voces (no solo Flor) señalan que las nominaciones responden más a lógicas de cuota y poder que a mérito artístico. Y eso desgasta la credibilidad de una estatuilla que alguna vez fue sinónimo de prestigio.

Por otro lado, el choque de personalidades entre dos conductores de primera línea. Marley es show, afecto, chiste fácil. Del Moro es perfil bajo, distancia profesional, otra escuela. No hace falta que haya mala leche para que esa diferencia se note. Pero cuando un colega como Flor lo verbaliza con crudeza ("no lo saluda", "no le da bola"), el ninguneo se vuelve noticia. Porque en un medio donde el trato en cámara es moneda corriente, ignorar a un par no es casualidad: es un mensaje.

El planteo de Flor, más allá de la calentura del momento, deja preguntas abiertas. ¿Los premios deberían revisar sus reglas de nominación para evitar la repetición y la grieta por canal? ¿Los conductores con más poder deberían cuidar más las formas con sus colegas, sobre todo en vivo? ¿O todo es humo de previa nomás?



